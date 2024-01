Galán al Gobierno: “acá tienen un aliado para hacer que los grandes proyectos de Bogotá”

Bogotá

Con unos mensajes concreto como que buscará trabajar de la mano con el gobierno de Gustavo Petro, sacar adelante el metro, mejorar la seguridad de la ciudad y un plan de austeridad en el gasto, asumió en la mañana de este lunes Carlos Fernando Galán, como el nuevo alcalde Bogotá en reemplazo de Claudia López.

En un discurso corto y concreto, Galán se refirió a cómo será su relación con el gobierno de Gustavo Petro, con el cual aclaró que tiene diferencias, las cuales evidenció en la campaña, pero que está dispuesto a trabajar unidos por el beneficio de la ciudad.

“Al Gobierno nacional le reitero que acá tiene un aliado para hacer que los grandes proyectos de Bogotá salgan adelante. Nuestra ciudad merece ver que las obras avanzan y que el futuro, que hoy parece lejano, se hace realidad. Claro que hay diferencias, pero ¿para qué enfrascarnos en lo que nos divide, si existen tantos puntos de encuentro a partir de los que podemos trabajar JUNTOS?”, señaló el nuevo mandatario capitalino.

Galán precisó que “Bogotá por encima de todas las cosas, necesita un esfuerzo colectivo. Cada cambio que hagamos, por pequeño que parezca, puede llevar a grandes transformaciones. Volvamos a confiar en nosotros mismos, en los demás y en la capacidad de Bogotá para sorprendernos”.

“Soñamos con una Bogotá que se fortalece gracias a la construcción de acuerdos que le permitan avanzar con el objetivo de servirle a la gente y mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. No podemos seguir en esas peleas de egos, de políticos que están pensando en poner su nombre en la placa de una obra y sacar pecho con algo que realmente le pertenece es a la ciudad. En buena medida la incapacidad que hemos tenido en Bogotá para darle continuidad a proyectos que toman tiempo y necesitan del compromiso de varias administraciones ha tenido que ver con eso, con egos que impiden llegar a acuerdos de ciudad. Vamos a dejar eso atrás”, precisó el burgomaestre.

En un mensaje a la fuerza pública, el alcalde Galán indicó que “a la Policía le quiero manifestar hoy mi respaldo y mi respeto. A partir de hoy vamos a trabajar al unísono, desde el mismo lado y como parte de un mismo equipo con un compromiso de doble vía: a ustedes todo nuestro apoyo para que puedan cumplir con sus funciones y, juntos, le devolvamos la tranquilidad a Bogotá”.

Un mensaje más de trabajar juntos lo dio Galán al Concejo de Bogotá, al cual le planteó que puedan sacar proyectos por el desarrollo de Bogotá. “Al Concejo toda mi disposición para que trabajemos por un propósito superior: hacer de Bogotá una ciudad mejor para todos. Serán 4 años de trabajo sin descanso: demos los debates con respeto, con altura y siempre pensando en Bogotá”.

Insistió que el suyo será un gobierno en la calle, por lo que les pidió a sus secretarios que entre lo que más puedan escuchen y den soluciones a la gente. “Bogotanos y bogotanas: tienen mi palabra. No vamos a descansar hasta que cumplamos estos compromisos y todos volvamos a sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, una ciudad que avanza, que mira al mundo sin complejos y que transforma sus viejas frustraciones en ilusiones nuevas. No les puedo prometer lo imposible, pero sí me comprometo a siempre hablarles con la verdad, a gobernar con transparencia, a rodearme de expertos que me ayuden y me critiquen, y que quieran, por encima de cualquier cosa, cambiarle la vida a Bogotá”.

Insistió en que “las soluciones se construyen también con el conocimiento que dan las vivencias cotidianas de quienes habitan esta ciudad. Repito, mi instrucción es clara: funcionarios, a trabajar con la gente y desde los barrios”.

Frente al metro, el alcalde Galán manifestó que “recibimos un mandato contundente para trabajar por el sueño de millones de bogotanos que, a pesar de los años y los tropiezos, todavía esperan con ansias la llegada del metro. Un metro de verdad: como el que está contratado y avanza. Un metro que no va a solucionar todos nuestros problemas de movilidad, pero sí va a acercarnos, a integrar a las distintas poblaciones que comparten hoy un espacio, pero no se sienten paisanos, a permitir el desarrollo de nuevas empresas, a dar la bienvenida a turistas para que recorran Bogotá, sus restaurantes, murales, teatros, museos y arquitectura, a permitirnos bajarnos del vehículo particular y ganar calidad del aire y tiempo con nuestras familias”.

Manifestó que su administración no va a descuidar los grandes proyectos de ciudad, “pero tampoco podemos subestimar ni dejar de lado los cambios en lo cotidiano: esas pequeñas transformaciones que pueden marcar una enorme diferencia”.

Con respecto al tema financiero de la ciudad, declaró que “este mes de enero anunciaré un plan de austeridad del gasto, no podemos seguir multiplicando año a año los contratos de prestación de servicios ni gastando en cosas que no le producen un impacto claro y directo a la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos que ser capaces de hacer más con menos, los ciudadanos, con razón, nos lo están exigiendo”.

Concluyó su discurso diciendo que “la responsabilidad es enorme, pero las posibilidades también lo son. Está en nuestras manos. A trabajar por este sueño”.