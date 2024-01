Agmeth a Bolívar: nos hizo quedar mal en Bogotá, que busque oficio y escriba una novelita

“Cría cuervos y te sacarán los ojos” le escribió el exsenador Gustavo Bolívar a su compañero dentro del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, después de que este le reclamara al presidente Gustavo Petro por la negligencia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que provocó la cancelación de los Juegos Panamericanos en Colombia por parte de Panam Sports.

En diálogo con Sigue La W el representante Agmeth Escaff le contestó a Gustavo Bolívar quien fue el excandidato a la Alcaldía de Bogotá en representación del Pacto Histórico.

“Él siempre ha estado en una cacería de brujas conmigo, lo que él diga me tiene sin cuidado, Gustavo Bolívar siempre está 20 años atrás de lo que se está diciendo”, increpó Agmeth Escaf a Gustavo Bolívar.

“Siempre me dice que soy charista, que soy opositor, pues no. Mi relación con el presidente Petro es de máximo respeto, el presidente lo sabe, pero no podemos taparnos los ojos con lagañas viejas”, aseguró el actual Representante por el Pacto Histórico en el Atlántico.

Por esta razón Escaf le envió un mensaje a Gustavo Bolívar, considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro:

“Nos hizo quedar absolutamente mal en la campaña de la alcaldía de Bogotá, que vaya busque oficio, no le tengo ningún respeto. Yo siempre he sido leal a mis electores y soy leal al presidente Gustavo Petro (...) a Gustavo Bolívar que agarre esto como titular y se escriba una novelita”, enfatizó Agmeth Escaf.

