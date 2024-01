“Los generales no tienen nada que ver”: malestar por declaraciones del fiscal contra Petro

Tras la rueda de prensa en medio de un consejo de seguridad en donde el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, arremetió contra el presidente Gustavo Petro señalando que “le quedó grande el orden público y la seguridad”, hay malestar en el Gobierno, ya que dos generales de la República, “que no tienen nada que ver en estos ataques, quedaron expuestos y como si estuvieran avalando las declaraciones”, dijo una fuente consultada por La W.

Por eso, se está buscando que estos hechos no se repitan y los oficiales queden en medio de discusiones y debates públicos que no les corresponde, pues finalmente están cumpliendo es con su función como comandantes de sus respectivas unidades, por lo que se está pidiendo evitar estos escenarios y no quedar en medio de polémicas.

“El fiscal puede hacer todas las críticas que quiera. Si quiere cite una rueda de prensa para eso, pero no delante de dos uniformados que quedan en una situación incómoda”, añadió otra de las fuentes consultadas por La W.

De hecho, tras la polémica, desde el Congreso de la República expresaron rechazo frente a la situación y cuestionaron que los generales no se hubiesen retirado de la rueda de prensa, como un gesto de respaldo al presidente, quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, afirmó que los altos oficiales “al menos debían retirarse en el momento que fue insultado el presidente y demeritado su propio trabajo en seguridad”.

Qué hace el comandante de la Meval de @PoliciaColombia el general Lamprea y el comandante del la Cuarta Brigada del @COL_EJERCITO general Hernández en una rueda de prensa con el Fiscal Barbosa donde entre una de las tantas frases contra el el presidente @petrogustavo, su… pic.twitter.com/thYU1HbNYT — Alejo Toro (@AlejoToroAnt) January 10, 2024

Por esa razón, Toro anunció un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que dé respuestas ante lo sucedido en la capital antioqueña.

Cabe señalar que tras el consejo extraordinario de seguridad con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aprovechó para lanzar varios dardos al Gobierno Nacional.

Una de las primeras críticas de Barbosa estuvo relacionada con la sede de los juegos Panamericanos. Al señalar que al presidente Gustavo Petro se le salió de la mano el orden público.

Barbosa aseguró que “si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deportes, pues no giraron”.

El fiscal se unió a las acusaciones que ha hecho en varias oportunidades el alcalde Gutiérrez sobre la relación del Gobierno Central con las regiones y manifestó que “el Gobierno actual ha mirado con desdén a Antioquia y a Medellín, pero no hay derecho a quitarle la Policía judicial a la ciudad de Medellín”.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió y acusó al fiscal Barbosa de hacer política.

“Nosotros invitamos al fiscal general a todos los consejos de seguridad. No hubo uno solo al que haya asistido en ninguna parte del país, ni en Bogotá. En dos o tres ocasiones participó la vicefiscal, del resto, casi siempre iban los directores seccionales de Fiscalía”, advirtió Velásquez.

El ministro agregó: “Ahora, al final de su gestión y a casi un mes de terminar como fiscal, participa en un consejo de seguridad que, supongo, no lideró, para hacer críticas al Gobierno en lo que se ha demostrado y ha sido evidente para el país que es una campaña política”.

En esa medida, añadió el ministro, el fiscal Barbosa “está interviniendo siempre en las críticas al Gobierno desde una perspectiva puramente política”.