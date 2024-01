¿Cómo marcar desde un celular a un teléfono fijo en Colombia? Indicativos por ciudad y más

Para pedir citas médicas, comunicarse con familiares o con el fin de hacer cualquier otro trámite, los colombianos regularmente están llamando de celulares a teléfonos fijos mediante la última marcación que entró en vigor desde el 1 de septiembre de 2021 para “unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles”, explica la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Con este importante cambio los ciudadanos tuvieron que agregar el número 60 + el indicativo de la ciudad o región + el número de teléfono fijo al que se desea llamar, esto aplica no solo para hogares residenciales, sino también para comunicarse con entidades gubernamentales y empresas de distintos sectores.

Ahora bien, para llamar desde un teléfono fijo a celular, las personas solo deben digitar el número sin necesidad de agregar un prefijo; por ejemplo, antes de esta regulación era indispensable escribir el 03 + número de celular para comunicarse, ahora esto no es necesario.

Para comunicarse desde un teléfono fijo a fijo que sea en la misma ciudad, los colombianos deben marcar 60 + el indicativo de la ciudad + el número de teléfono. Lo mismo sucede si se desea llamar de un teléfono fijo a otro que se encuentre en una zona diferente; por lo tanto, se eliminó “el prefijo 0 y el código del operador (5 para UNE, 7 para ETB, 9 para Telefónica, 456 para Claro)”, para marcarse 60 + el indicativo de la región + el número de teléfono; de esta manera, las llamadas a larga distancia se volvieron más sencillas, explica al CRC.

Las llamadas hechas de celular a celular no representaron modificaciones y “continúa marcándose los 10 dígitos del número móvil”, agrega la Comisión; no obstante, los extranjeros o connacionales que vivan en otros países, pueden comunicarse desde un celular a cualquier teléfono fijo de Colombia marcando el código de nuestro país 57 + 60 + el indicativo de la ciudad o región + el número de teléfono. Por su parte, las llamadas internacionales que se realicen desde el territorio colombiano no tienen cambios.

Todas estas modificaciones efectuadas se realizaron para simplificar “las diferencias existentes entre los servicios de telefonía fija y móvil, incentivando la competencia y mejorando la experiencia de los usuarios”, señala la entidad gubernamental.

Indicativos para marcar desde un celular a un teléfono fijo en Colombia

Mediante su página web, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, publicó los diferentes indicativos que deben usar las personas que deseen llamar de un dispositivo móvil a un teléfono fijo en Colombia, de acuerdo con lo señalado, estos son: