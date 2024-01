“El fiscal es gallardo, los colombianos sueñan con alguien de su perfil”: senador del CD

En diálogo con Sigue La W el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, aseguró que el fiscal no está haciendo política sino opinando “como un ciudadano más”, preocupado por lo “descuadernado” que está el país en materia de seguridad, por ejemplo. Sin embargo, ve con buenos ojos su perfil político y una eventual candidatura de Francisco Barbosa a la Presidencia.

“El fiscal ha sido un hombre gallardo, institucional, no está haciendo política, contesta temas que le corresponden. Le quiero recordar al presidente Petro que el país sigue descuadernado, mire lo que acaba de pasar con los firmantes de paz, en Arauca supuestamente hay un cese del ELN y acaban de interceptar a una ambulancia de la Cruz Roja (...) el país se descuaderna, departamentos controlados como el Meta, vuelven las disidencias. El fiscal hace un trabajo serio pero al presidente no le gusta que le digan la verdad”, afirmó Carreño.

El congresista del Centro Democrático aseguró que Barbosa no ha dicho que quiere ser presidente, pero le gusta su perfil al igual, según él, que muchos colombianos.

“Él nunca ha dicho que él quiera ser presidente. A mí me gusta el perfil del señor Barbosa, los colombianos sueñan con una persona con ese perfil. El presidente Petro se comprometió a muchas cosas con el país, pero lo que hemos visto es que está desmejorando. El fiscal es un colombiano más y está preocupado por la seguridad”, aseguró.

Ante estas afirmaciones, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, cuestionó a Carreño advirtiendo que Francisco no es un ciudadano más, porque él habla como fiscal General de la Nación.

“Uno no puede justificar lo injustificable, el fiscal no es cualquier colombiano, el sale a hablar como fiscal general, no puede igualar al presidente con Pablo Escobar, quién se cree que es, es un irrespetuoso”, le reclamó Pizarro.

“El fiscal comparó los momentos, no las personas, no comparó al presidente con Pablo Escobar sino al momento (...) a mí me gusta el perfil tiene toda la gallardía para gobernar el país” aseguró Carreño.

La senadora María José Pizarro aseguró que el fiscal es irrespetuoso y se está extralimitando porque Pablo Escobar “puso en jaque la institucionalidad del país” con las bombas, el terrorismo y el narcotráfico, y en nada tiene que ver con Gustavo Petro, que ganó la presidencia por mayoría y respaldo popular en una democracia.

“¿Qué hace igualando al presidente Petro con Pablo Escobar?, ¿quién se cree?, ese es el tamaño de la extralimitación de sus funciones, es una tristeza, es deprimente”, cuestionó Pizarro.

“El fiscal Barbosa es un irrespetuoso, es un irrespeto absoluto con el presidente Gustavo Petro que no llegó a la Presidencia porque un amigo lo presentó en una terna, como en el caso de él, que lo ternó su amigo Iván Duque, el presidente llega por una mayoría democrática, por el apoyo popular, es un improperio”, aseguró Pizarro.

