En cuánto quedó el subsidio de transporte: así puede saber si tiene derecho a recibirlo

Los colombianos y extranjeros que trabajan legalmente en el país recibieron una importante noticia a finales de 2023, pues se enteraron de que el salario mínimo pasaría de $1.160.000 COP a $1.300.000 COP, teniendo un incremento del 12%; por su parte, el auxilio de transporte dejaría de ubicarse en $140.606 COP para llegar a $162.000 COP, aumentando así en un 15% para un total de $1.462.000 COP.

Con estos incrementos, Gustavo Petro, presidente de la República, explicó que “el nivel de vida de los colombianos que están ligados al salario mínimo va a crecer”, pues a estos valores también se les deben sumar las prestaciones sociales, es decir, aumentos en primas, vacaciones y demás obligaciones pagadas por el empleador.

¿Qué es el auxilio de transporte y quiénes lo reciben?

Mediante su página web, el Ministerio de Justicia y del Derecho, explicó que el auxilio de transporte “es una prestación a favor de los empleados (...) cuya finalidad es la de ayudarlos con gastos del transporte desde la casa al sitio de trabajo”, generalmente, los trabajadores sabrán si la empresa efectúo dicho pago, a través del comprobante de nómina.

Para recibir este beneficio estipulado en la Ley colombiana, los ciudadanos deben:

Devengar hasta dos veces el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). No tener un servicio de transporte suministrado por parte del empleador. Tener la necesidad de utilizar el transporte público para llegar al lugar de trabajo.

Igualmente, esto se pagará “únicamente en los días en que el trabajador preste sus servicios y cubrirá el número de viajes que tuviere que hacer para ir al lugar de trabajo y retirarse de él, según el horario de trabajo”, señala el Decreto 1258 de 1959.

¿Qué hacer si su empleador no le reconoce el auxilio de transporte?

Si cumple con todos los requisitos para tener un auxilio de transporte y el lugar en el que trabaja se niega a pagarlo, debe dirigirse directamente al empleador para solicitar aclaraciones respecto al incumplimiento de esta obligación.

No obstante, si la situación no es resuelta, “usted puede acudir al Inspector del Trabajo con el fin de recibir asesoría, presentar una queja (...) o intentar una conciliación”, agrega el Ministerio de Justicia, pero si finalmente no es reconocido el pago del auxilio de transporte al que tiene derecho, tiene la posibilidad de instaurar una demanda ante un juez laboral o un juez civil en caso de que en su municipio no haya este cargo.

Para quien no cuente con el dinero suficiente para contratar a un abogado que continúe con el proceso legal, puede recibir asesorías por parte de las Personerías, Defensorías del Pueblo, Inspecciones de Trabajo, Casas de Justicia y consultorios jurídicos; adicional, este trámite es completamente gratuito.

¿Le descuentan parte del auxilio de transporte si falta al trabajo?

La respuesta es sí. De acuerdo con información brindada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a la persona que falte al trabajo, la compañía podrá descontarle lo que corresponda a los días no laborados, sea uno o más; por lo tanto, únicamente se le reconocerá el pago de los días “efectivamente trabajados”, indican.