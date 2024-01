Procuraduría dice que el canciller Álvaro Leyva actuó de manera caprichosa e ilegal

El pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación contra el suspendido canciller Álvaro Leyva Durán señala que violó la ley, que tuvo un comportamiento caprichoso y que desconoció los principios de transparencia y moralidad.

El documento de 122 páginas, que ustedes pueden ver completo a continuación, está firmado por tres procuradores delegados que componen la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público: Tatiana del Carmen Moreno, Jesualdo Villero Pallares y Esiquio Manuel Sánchez, quien actuó como ponente.

El documento señala que el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, desconoció “los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal al haber declarado desierta la licitación (…) toda vez que no justificó una causa que impidiera la escogencia objetiva del contratista”.

El documento recuerda que, con las reglas emanadas de la Cancillería dirigida por el propio Leyva, la UT Pasaportes 2023, de la cual hace parte Thomas Greg and Sons, obtuvo el máximo puntaje del comité evaluador y existe recomendación de ese comité de adjudicarle el contrato.

La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría determinó que el canciller Álvaro Leyva desconoció los mandatos de la ley y las condiciones que había puesto la entidad a su cargo que establecían que la licitación solo podía declararse desierta en el caso de que ningún proponente cumpliera con las condiciones del proceso.

Los procuradores también consideraron que la declaración de “urgencia manifiesta” emanada del canciller Álvaro Leyva para darle un contrato de emergencia al actual proveedor Thomas Greg and Sons no cumplió con la ley y, por favor oigan esto: “se alejó de la rectitud, lealtad y honestidad (…) cuando aplicó una figura jurídica de carácter excepcional basado en una situación que no revestía las características de fuerza mayor o de carácter imprevisible”.

El pliego de cargos también deja claro que el ministro Álvaro Leyva, en lugar de atender las advertencias legales de la abogada Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la recriminó, la gritó por cumplir con su deber y cita lo que Leyva le vociferó en la Casa de Nariño, el lunes 27 de noviembre del año pasado, tal como lo informó El Reporte Coronell: “A mí no me importa que condenen al Estado. Eso se demora mucho tiempo, entonces usted me va a ir a cobrar a la tumba, me va a ir a notificar a la tumba”.

Quizás la parte más dura del documento disciplinario es la que motiva la suspensión provisional de tres meses del canciller. Dice la Sala Disciplinaria “existen serios elementos de juicio para considerar que la permanencia de Leyva Durán como ministro de Relaciones Exteriores, y en tal virtud como responsable de la contratación estatal de la entidad, permite que se reitere la comisión de la falta disciplinaria, por cuanto han sido varias las ocasiones en que el investigado alejándose de las recomendaciones que la ley y la razón le imponen, ha adoptado decisiones a su capricho”.

En el pliego de cargos también quedó constancia de que la abogada Martha Lucía Zamora declaró que recibió informaciones según las cuales en noviembre del año pasado se reunieron en el Hotel Le Grand de París el hijo del canciller Jorge Leyva, el funcionario Juan Carlos Losada Perdomo, Alex Vernot (esposo de la embajadora ante la Unesco) y un grupo de inversionistas alemanes.

Según el documento, existe una alta posibilidad de que el Estado sea condenado en este proceso. Ustedes recordarán que hay una demanda por una cifra cercana a los 120.000 millones de pesos. Además, la Procuraduría reitera que el canciller desconoció las alertas tanto de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado como de la Contraloría General de la República.

Contra la decisión de suspender a Leyva no existe recurso alguno. Con la notificación queda obligado a separarse del cargo.

En las últimas horas la Sala de Instrucción Disciplinaria le remitió oficio al presidente Gustavo Petro y a la Oficina Jurídica de la Casa de Nariño para que el Jefe de Estado adopte las medidas necesarias para remplazar al canciller.

Hace unos minutos, me informaron que en el curso de la mañana de hoy el expediente será enviado al despacho de la procuradora general Margarita Cabello para cumplir el trámite legal de consulta sobre la suspensión provisional impuesta al canciller. A partir de hoy, la procuradora tendrá diez días para pronunciarse confirmando, modificando o revocando la decisión.

La naturaleza de las conductas del canciller Álvaro Leyva registradas en el pliego de cargos puede terminar con su destitución e inhabilidad por varios años.