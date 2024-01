Al canciller lo suspende una fanática del CD con cargo de procuradora: Alejandro Ocampo

En diálogo con Sigue La W, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, cuestionó vehementemente la decisión de la Procuraduría General de suspender por tres meses al canciller Álvaro Leyva por el lío de los pasaportes, a quien además se le formularon cargos.

“A Álvaro Leyva lo suspende una fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de Procuradora, que no ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado, no ha sancionado a nadie por el robo de la plata de la paz, no ha sancionado a nadie por el escándalo de las marionetas; porque a ellos los tapa, su misión es perseguir el gobierno de Gustavo Petro”, aseguró Ocampo.

De acuerdo a una declaración de la procuradora Margarita Cabello a Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación donde profirió cargos contra el canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Además, dicha Sala decidió suspenderlo por tres meses para evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen teniendo en cuento su rol como ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes. Al secretario general de la Cancillería se le archivó la investigación.

Según el representante Ocampo, Margarita Cabello “está más preocupada por los intereses de una empresa que por Colombia (...) Lo del canciller ameritaba una investigación y esperar en que termina todo el proceso, no tenía que suspenderlo.

Ocampo fue categórico en decir que la Procuraduría “actúa de manera política y ve con ojos diferentes a los funcionaros del Gobierno Petro”.

Aclaró que no entiende la determinación porque aún no se ha causado ningún problema porque no se ha firmado el contrato y Thomas Greg & Sons no ha ganado la demanda contra el Estado colombiano.

“Yo imaginaría que lo lógico es abrir una investigación y esperar en qué termina el caso de los pasaportes”, mencionó. Señaló también que la procuradora Cabello es una “militante del Centro Democrático” que “hace lo posible para entorpecer la acción del Gobierno Petro”, aseguró.

Además Ocampo calificó de fanática a Cabello igual que un exprocurador: “es triste que un puesto tan importante haya quedado en manos de una fanática recomendada por otro fanático como Alejandro Ordóñez que no respeta la normatividad”.

Por su parte el representante del Partido de La U, Víctor Salcedo, fue tajante al expresar que la actuación del canciller Leyva en el proceso de los pasaportes, no se puede defender:

“Uno no puede defender lo indefendible. Poner en riesgo un servicio como el de los pasaportes de los colombianos es una irresponsabilidad del señor Canciller (...) Todos sabemos lo que ha venido pasando con este Gobierno, que suele señalar muy ligeramente a los proveedores del Estado, a las empresas, y luego suspende procesos de manera arbitraria”, aseguró el representante de la U.

El Congresista insistió que este no es el único caso en el que el Gobierno ha ‘patinado’:

“No solamente ha pasado con el tema de los pasaportes, en el Valle del Cauca estamos sufriendo con el tema de Buenaventura, de uno de los puertos más importantes. Si un proceso licitatorio fue reversado cinco días después de que el mismo Gobierno lo había autorizado”.

Además fue tajante en asegurar que el Gobierno Petro está improvisando:

“Este es el gobierno de la improvisación y hoy el señor Canciller tendrá que responder por no seguir en términos jurídicos un proceso licitatorio y por declarar una urgencia manifiesta donde no cabe”.

Salcedo salió en defensa de la procuradora Margarita Cabello. “La Procuraduría General de la Nación actúa como debe ser. Es una sanción disciplinaria y por más que los señores del Pacto Histórico quieran salir a tapar el sol con las manos las evidencias son claras de la problemática que se gestó alrededor de esa licitación”, afirmó Salcedo.

