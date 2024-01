“Petro parece un niño que se lava las manos y dice mentiras”: Miguel Uribe

El senador del Centro Democrático Miguel Uribe aseguró en Sigue La W que el presidente Gustavo Petro distrae a la opinión pública diciendo que no lo dejan gobernar, pero en realidad no está asumiendo su responsabilidad después de un año y medio de mandato.

“Gustavo Petro siempre pretende echarle la culpa a cualquiera, menos asumir su responsabilidad. Desde la Alcaldía, Petro tiene una conducta absolutamente infantil, se lava las manos, se excusa, parece un niño que no asume su responsabilidad y dice mentiras”, aseguró Uribe.

El congresista cuestionó que el presidente le endilgue la responsabilidad de los incendios a los nuevos alcaldes y gobernadores, pero él mismo no asuma sus responsabilidades.

“Que se vaya el funcionario cabeza a la entidad, sin duda puede generar algunos traumatismos, pero se están yendo por sanciones donde hay riesgos, incluso hay corrupción, pero es importante decir que la Unidad de Riesgo, en el año 2023, tuviera una de las peores conclusiones de la historia de la entidad y no hicieron las inversiones necesarias precisamente para prepararse para mitigar esta crisis que desde hace meses ustedes recuerdan, el mismo gobierno y todos nosotros hemos venido advirtiendo”, dijo.

Añadiendo, “por ejemplo, cómo es posible que hayan desfinanciado bomberos, le hayan bajado más del 30% de su financiación, de su presupuesto. Para que ustedes sepan, para que la dirección nacional de bomberos pueda ejecutar el presupuesto asignado tiene que ser aprobado en la Junta Nacional de Bomberos. Primero llevamos cuatro, cuatro directores de bomberos, o sea, interinidad permanente por cuenta de este gobierno, no por nadie más, segundo, no han aprobado la plata necesaria para este presupuesto y por eso bomberos no ha podido contratar.”

Asimismo, indicó que “vuelan helicópteros o aviones para apoyar el trabajo terrestre y no dan excusa o respuesta sobre eso. El 15 de enero hubo una junta extraordinaria no la aprovecharon para eso y tampoco lo han hecho, ahora lo podrían hacer de manera extraordinaria e inmediata”.

Sobre la suspensión de la Procuraduría al canciller Álvaro Leyva por el lío de los pasaportes, el senador Miguel Uribe aseguró:

“Hágame el favor qué tiene que llegar alguien a aprender, a hablar inglés para pedir unos aviones. Primero el canciller no es el que hace la vuelta, son los embajadores y los embajadores están ahí y lo que necesitamos es que Estados Unidos, particularmente, o Canadá, presten ese servicio, especialmente California, que es hoy 1 de los estados especializados en combatir precisamente este tipo de emergencias. Entonces son por todas partes mentiras tratando de lavarse las manos”, aseguró el senador desde el Centro Democrático.

Miguel Uribe insistió en que 1 año y 6 meses son un tiempo suficiente para empezar a mostrar resultados de gobierno.

“El punto central es que lleva 1 año, no, aquí no se trata de que no lo dejan gobernar, se trata de que no ha querido gobernar. Lleva 1 año y 6 meses y Gustavo Petro solo son discursos, nada de resultados, y no podemos seguir cayendo en la trampa donde él nos desvía la atención de lo que realmente importa. Petro es un vago, es un mediocre, Gustavo Petro deja plantada a la gente cuando lo esperan, llega tarde, no trabaja, no presenta la agenda y lo que está es obsesionado con las elecciones del 2026″, aseguró Uribe.

Todos los detalles a continuación: