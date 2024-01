¿La reforma a la salud costará 140 billones de pesos?

En diálogo con Sigue La W, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, desmintió al representante y ponente de la reforma a la salud, Alfredo Mondragón, quien aseguró la presidenta del gremio de las EPS, mintió al decir que el proyecto de ley tenía un costo de 140 billones de pesos.

Vesga explica que esa cifra fue entregada por el ministro de Hacienda en el escenario de factibilidad entregado en noviembre del 2023.

“Este señala que entre el momento de la aprobación y el año 2033 la reforma tendrá un costo de 140 billones de pesos adicional al sistema de salud que hoy tiene un costo cercano a los 80 billones de pesos y para el año entrante más de 90″, detalló.

Frente a lo dicho por el representante, la presidenta advierte que los ahorros que va a tener el sistema todavía no están cuantificados porque en el proyecto de reforma no está claro cuánto es que se espera ahorrar del sistema.

“Hoy en la reforma no hay claridad sobre quién es el responsable financiero del sector, es decir a quién le duele el sistema de salud, entonces yo no he hecho nada distinto que leer y replicar lo que dice el mismo Ministerio de Hacienda y a mí sí me sorprende la respuesta del representante, pero bueno, en realidad no me sorprende mucho porque así fue el nivel de debate que hubo en la Cámara de Representantes”, finalizó.

