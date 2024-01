Procuraduría y Fiscalía parecen jefes de la oposición: senadora Esmeralda Hernández

En respuesta al senador del Centro Democrático Miguel Uribe, quien aseguró que el presidente Gustavo Petro “parece un niño que dice mentiras y no asume su responsabilidad”, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández aseguró que las cabezas de los entes de control se han convertido en jefes de la oposición política, impidiéndole gobernar.

“La situación actual es una cadena de sucesos que han sido evidentes y que el país ha conocido. Primero frente al papel, por ejemplo, en este caso particular de los entes de control que se han dedicado primero a hacer politiquería y a liderar, más bien, en vez de parecer entes de control y entes de investigación y juzgamiento, como la Fiscalía General de la Nación, parecen jefes y líderes de la oposición que se han dedicado única y exclusivamente a torpedear el trabajo que se intenta hacer desde el Gobierno Nacional y además a atacar desde el poder que les otorga esas entidades, a la bancada del Pacto Histórico y a los funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional”, aseguró la senadora del Pacto Histórico.

Esmeralda Hernández se refirió por ejemplo a los procesos disciplinarios en contra del canciller Leyva, el director de la UNGRD, el director de la SAE, el congresista Wilson Arias, entre otras decisiones de la Procuraduría contra el Pacto Histórico.

“Por ejemplo, el año pasado sale una sanción para el director de la SAE, Daniel Rojas, y por la presión ciudadana y mediática y por la presión social, y además porque no estaba el fundamento legal, tiene que revisar la misma Procuraduría, esa sanción. Hemos visto, por ejemplo, el caso que es muy particular, la investigación que avanza contra el senador Wilson Arias. Uno de los muy pocos investigados por los sucesos del estallido social de hace un par de años, cuando miramos y hacemos una revisión, es evidente lo que está ocurriendo (...) en ese momento se abrieron una cantidad de investigaciones contra funcionarios y contra fuerza pública, y hoy no existe, sino simplemente una sanción a un funcionario de un departamento de una ciudad”, aseguró la congresista.

“Quiero anunciarle al país que la semana que viene vamos a entregar el resultado de una investigación que hemos venido haciendo, que demuestra efectivamente cómo la Procuraduría, de manera particular, ha venido haciendo política y ha venido descuidando y ha venido incrementando en altísimos niveles la impunidad para sectores afines a su sector político”, anunció la senadora Esmeralda Hernández.