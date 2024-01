Va a coger presos a cercanos al Gobierno: los señalamientos de Petro contra el fiscal

En su último día en el litoral Pacífico, el presidente Gustavo Petro arremetió una vez más contra el fiscal, Francisco Barbosa, en medio de la elección del reemplazo de este último que aún no se concreta. Esta vez el mandatario aseguró que el fiscal va detrás de algunos de los funcionarios del Gobierno para capturarlos.

“Lo advierto, el fiscal, en su desespero, porque algo ocultan, -que no quieren cumplir la Constitución-, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí y a mí me importa un comino que me investigue, la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme”, advirtió.

Sumado a esto, el presidente hizo señalamientos sobre posibles delitos que estaría cometiendo Barbosa en su administración en la Fiscalía.

“Se burla con la Constitución y está ejerciendo una sedición porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay ‘roscas’ del más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia”, agregó.

En ese mismo orden de ideas, en las últimas horas el mandatario también había criticado el viaje de los últimos días del fiscal Barbosa a Washington, donde tuvo varias reuniones, entre ellas con el Departamento de de Justicia.

“Quieren estar en Washington diciendo, implorando porque el Gobierno de los Estados Unidos les proteja a la vicefiscal a ver si se perpetúan en la Fiscalía. Desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna. ¿Por qué no está aquí el fiscal?, qué me diga quién se robó la plata del acueducto de Istmina”, concluyó.