“Deben respetar procesos”: Guillermo Fernández de Soto a CIDH y OEA por elección de fiscal

Guillermo Fernández de Soto, presidente del Cori, estuvo en La W para hablar sobre la intervención de los organismos internacionales, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA y la Oficina de la ONU en Colombia, en la elección de fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia.

“Es un comunicado en el que queremos dejar claro el rechazo a las expresiones de la CIDH y la OEA”, dijo.

Aseguró que estas organizaciones “tienen que respetar los procesos colombianos y sus tiempos, es lo que dice la Constitución (…). No pueden pretender desmembrar nuestra democracia”.

Interinidad en la Fiscalía, ¿afecta el derecho a la administración de justicia?

“Yo trabajé en la CIDH y no recuerdo una intervención de estas en un asunto plenamente del país. La Fiscalía no es que se cierre y no vuelvan a operar, hay mecanismos previstos en la ley para que en situaciones como estas las investigaciones se mantengan”, indicó.

De la misma manera, recordó que la Corte Suprema se demoró en otras ocasiones para elegir fiscal general y dio el ejemplo del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“No se puede presionar a la Corte para que tome decisiones sin que se respeten los tiempos que dice la ley”, aseguró.

Asimismo, explicó por qué cree que estas importantes entidades internacionales tomaron esa posición frente a un tema netamente de país.

“Este no es un tema ideológico o político, es el deseo de afectar la política nacional de Colombia y generar un efecto en nuestra Corte Suprema de Justicia, eso es inaceptable”, dijo.

Incluso, expresó que es “muy extraño” que hayan adoptado esa posición.

Finalmente, aclaró que Cori es un centro de pensamiento ecuánime: “no podíamos dejar que esto corra por el mundo entero en detrimento de la imagen de la institucionalidad colombiana”.

Reviva la entrevista completa con Guillermo Fernández de Soto a continuación: