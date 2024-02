Que Cabal expliqué en OEA por qué dijo que a Petro no se le puede dejar 4 años: Quiroga

En diálogo con Sigue La W, la senadora del Pacto Histórico Jahel Quiroga celebró que los congresistas uribistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Hernán Cadavid y José Jaime Uscátegui se reunieran con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para compartir su perspectiva sobre lo ocurrido con la elección de la fiscal general en Colombia.

“De acuerdo con el general William Salamanca, el día de las protestas a las afueras de la Corte, él habló con los magistrados, se llamó a la cordura a los infiltrados que los medios de comunicación mostraron cómo comenzaron a golpear las rejas del parqueadero de la Corte Suprema de Justicia. Yo celebro que el Centro Democrático haya ido para que los escuchen también sobre lo que ha pasado. Es que la Corte CIDH, por ejemplo, tiene más de 20 sentencias por graves violaciones por los derechos humanos contra Colombia. Que estos organismos los escuche, me parece muy bien”, aseguró Jahel Quiroga.

La senadora del Pacto Histórico aprovechó para enviarle un mensaje a la senadora de la oposición al Gobierno Petro, María Fernanda Cabal:

“Me parece bien que la senadora María Fernanda Cabal esté en Washington y pueda explicar por qué ella, dice en este evento que tuvo el 4 febrero de 2023 que a Petro no se le puede dejar que termine estos 4 años de su mandato. Qué bueno esa explicación allá y también en Colombia, son manifestaciones tan duras y amenazantes contra el Gobierno Petro, que eso no se lo aguanta nadie, incluso emocionalmente es durísimo y pierden credibilidad porque no hay una argumentación seria contra él (...) Hay una otredad negativa contra Petro que me asusta como sobreviviente de la Unión Patriótica. Hay una otredad contra Petro, es claro, es cierto y lo han percibido los órganos internacionales”, afirmó Quiroga.

Entre tanto, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que la OEA debe saber que el Gobierno Petro no está a punto de un golpe, y que el presidente debe respetar a la Corte, no presionarla para que elija Fiscal.

“A la OEA le faltaban elementos, precisión, contexto, evidenciar que no estamos ante un evidente golpe ni se quieren intervenir gobiernos y que las decisiones de la justicia se tienen que respetar por parte del gobierno, de las instancias internacionales, ante la amenaza directa que les ha planteado el gobierno en cabeza del presidente Petro”, aseguró el congresista del CD.

“No vinimos con una novela a mostrarle al mundo, sino por ejemplo mostramos que fue la misma Corte que ante la bajada de tono del presidente de la República sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, cuando dice ‘no no no, eso allá no pasó nada, ellos se quisieron quedar encerrados porque querían trabajar más’, la Corte respondió al otro día y dijo ‘respete que eso no fue lo que sucedió aquí, hubo un ataque, nos sitiaron’”, enfatizó Cadavid.

Además, Cadavid aseguró que el Gobierno Petro debería condenar el ultimátum de 72 horas que le dio Nicolás Maduro a la oficina de la ONU DD.HH. para que salga del país:

“Esperable de una dictadura como Venezuela. Cualquier regla democrática no existe allí, pero además no entiendo cómo hay democracias que no se pronuncian sobre lo que ocurre en Venezuela, o gobiernos que dicen defender los derechos humanos como el de Colombia de Gustavo Petro, pero ante la vulneración de garantías de derechos democráticos sobre candidaturas como la de María Corina Machado, si guardan un silencio ridículo y cobarde. Pero de Venezuela y su régimen, no hay nada bueno que esperar”.

Vea la entrevista completa en Sigue La W: