La tecnocracia de Cecilia López y Alejandro Gaviria no dio resultado: Alfredo Mondragón

Una nueva controversia se dio entre el presidente Petro y algunos de sus exministros, esta vez por cuenta de las declaraciones de la exjefe de la cartera de Agricultura, Cecilia López, quien aseguró:

“La vapuleada que este gobierno le ha pegado a la tecnocracia es una vergüenza. (...) ¿Qué es lo que está predominando en este momento? El activismo y los contratos. ¿Dónde está el servicio civil? (...) ¿Nos vamos a quedar callados? ¿A alguien le importa esto? Al gobierno no le importa”.

En diálogo con Sigue La W el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, le contestó a López que no respalda este “debate artificial” y “reduccionista”:

“La propia historia que tiene Cecilia López como Alejandro Gaviria, de venir de la tecnocracia, pues no dio resultados, usted no tiene hoy grandes obras de Alejandro Gaviria que estuvo en el Ministerio de Educación, se dedicó básicamente a impedir la reforma a la salud que no era su ministerio. Un técnico debería saber que tiene unas funciones públicas distintas, las que le pusieron. Pero la doctora Cecilia López la verdad es que hoy no encontramos los grandes desarrollos de reforma agraria, de democratización de la tierra, de desarrollo de proyectos productivos para fortalecer las capacidades que tiene Colombia en materia agrícola y realmente salió sin ningún tipo de obra de parte del ministerio de Agricultura”, aseguró Mondragón.

El representante del Pacto Histórico aseguró que no necesariamente las reformas vienen de activistas, por lo que se debe superar esa controversia. “Creo que hay que discutir en democracia”, afirmó.

“Es una construcción política y social para seguir las normas en la administración pública. Se debe profundizar en democracia, por supuesto que necesitas a los técnicos o los especialistas, pero también necesitamos las capacidades históricas que han construido desde diferentes grupos políticos que le dan un enfoque distinto. Creer que los tecnócratas son los que ponen las ideas y los burócratas la realización, es una visión bastante reducida la que nos está proponiendo la tecnócrata Cecilia López”, afirmó Mondragón.

