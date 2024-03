EE.UU. dice que Israel no ha hecho lo suficiente para permitir que entre ayuda en Gaza

Estados Unidos consideró este lunes 11 de marzo que Israel no ha hecho lo suficiente para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, e instó al Gobierno de Benjamín Netanyahu a hacer más.

“Hemos visto al Gobierno de Israel dar pasos para permitir la entrada de ayuda humanitaria, pero no ha hecho lo suficiente”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una conferencia de prensa.

No obstante, recordó que las autoridades israelíes han dicho que implementarán un plan de ayuda humanitaria.

“No solo nos lo han dicho a nosotros, lo han dicho públicamente, No hemos visto todavía tal plan, pero antes de juzgar ese plan y ver si es posible o creíble, esperemos y veamos que han decidido”, sostuvo Miller.

El pasado jueves 7 de marzo, en su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente estadounidense, Joe Biden, exigió a Netanyahu que no use la ayuda humanitaria como una “moneda de cambio”.

Y este fin de semana, en una entrevista en la cadena MSNBC, advirtió que, aunque “nunca abandonará a Israel” y seguirá ayudándole, existe “una línea roja” sobre los ataques que se podrían presentar contra la ciudad de Rafah, donde se refugian más de 1,3 millones de palestinos.

“Creemos que no debería tener lugar ninguna operación militar en Rafah si no hay un plan creíble y factible para proteger la seguridad del más de millón de personas que se refugian allí. Y no hemos visto tal plan”, insistió este lunes 11 de marzo en una conferencia de prensa la subportavoz de la Casa Blanca, Olivia Dalton.

Biden y Netanyahu, según apuntó, no han hablado desde mediados de febrero. “Pero por supuesto nuestros equipos están en contacto”, señaló precisando que desde el ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre los dos mandatarios han hablado más de una docena de veces.