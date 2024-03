4x1000: Estos serían los cambios en el cobro para 2024, según la DIAN

Según explica la reconocida entidad bancaria BBVA, “el 4 x 1000 es un impuesto del Gobierno Nacional en el que por cada 1.000 pesos en algún tipo de movimiento financiero, hay que pagar cuatro pesos. Este gravamen es recaudado por los bancos y luego girado al Gobierno, con algunas excepciones”.

Así mismo, destacan que este impuesto, también conocido como Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), “comenzó siendo un impuesto temporal pero renovado en el tiempo debido su facilidad de recaudo para sanear ciertas crisis puntuales del país”.

Sin embargo, se habló de posibles cambios en este impuesto.

¿Qué dice la Dian?

Según explicó Luis Carlos Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esto no se acabará, sino que se modificara.

“Para las personas que en total, entre todas sus cuentas, mueven menos de 16.4 millones de pesos se acaba el 4 x1000″, explicó Reyes en una entrevista con una periodista Laura Camila Vargas, usuaria de TikTok.

En otra entrevista difundida por la misma red social con el usuario Nicolás Abril, el director de la entidad dijo sobre el tema: “vale la pena resaltar algo que va a entrar en vigencia en diciembre de 2024 como resultado de la reforma tributaria que hicimos en 2022, y es que antes uno podía mover 16.4 millones de pesos libres de 4x1000, pero solo podía hacerlo desde una cuenta bancaria que estuviera marcada”.

“Si tenía dos cuentas, tenía que elegir en cuál, pero no puede mover 8 millones en una y 8 en otra porque en alguna le van a cobrar el 4x1000. Ahora los bancos van a tener que consolidar todos esos saldos para que, independientemente de donde mueva esos 16.4 millones de pesos, estén libres de 4x1000″, aplicando esto, también, a billeteras digitales.

Esto quiere decir que no es que el 4x1000 se vaya a quitar, sino que en la actualidad solo se puede tener una cuenta exenta del 4x1000 hasta 16.4 millones de pesos que salgan de esta. Lo que cambiará es que desde diciembre la suma de las transacciones (consolidadas) de cuentas de ahorro y depósitos de bajo monto, que no superen la cifra ya nombrada, no le cobrarán el 4x1000. Si lo supera, sí deberá pagar el impuesto”.