Al Oído: Galán, contundente ante Petro, ¡con Bogotá el saboteo no va!

La declaración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre el futuro del metro de Bogotá fue tajante en su respuesta al presidente de la República. Recordó que es él quien tiene la obligación de cumplir con el mandato de los capitalinos y que cumplirá con respeto a la ley y a los contratos firmados y en ejecución. Básicamente muy decentemente le recordó al mandatario que él si cumplirá con sus promesas y con su palabra, una pulla muy directa.

Entre los motivos por los que el alcalde le dijo NO a esa idea de modificar el contrato del metro, es que no es posible es inviable, legalmente imposible. El presidente no ha entendido que él ya no es alcalde y que sus candidatos a la Alcaldía que tenían entre sus banderas que él plantea fueron barridos en las urnas. Cuando entenderán que en Bogotá lo que queremos es ver algún día un metro no que le sigan poniendo trabas. Hay que recordar que hasta el momento el proyecto metro de Bogotá avanza al 31%.

Por favor presidente Petro sabemos que con esto y con el otro globo de la constituyente usted sólo lanzó una campaña a la que nos va a condenar dos años más sin hacer nada. Pero por favor intente no buscar frenar el desarrollo de nuestra ciudad. Al oído queda claro que el saboteo es algo que no se permitirá en Bogotá.

Al Oído hablo el concejal de Bogotá Rolando González, uno de los mayores opositores al Gobierno Nacional.

“Bogotá se respeta presidente. No vamos a retroceder y esa es la principal diferencia entre un mandatario que a hoy no ha gobernado y solo siembra odio a uno que le interesa respetar la ley y construir para avanzar. Amamos Bogotá y por eso queremos su desarrollo”: concejal Rolando González.