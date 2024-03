“Me apuntaron con un fusil”: joven reclutado forzadamente por disidencias Farc

La W consultó las cifras que la fuerza pública maneja internamente sobre el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados.

Esto, luego de que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter) pidiera a los menores de edad que se retiraran de las disidencias de las Farc. Cabe recordar que este hecho generó críticas debido a que los menores son obligados a pertenecer a las filas de este grupo armado y no se pueden salir fácilmente.

Según las cifras de la fuerza pública, las disidencias de las Farc están creando comisiones de reclutamiento que deben ser preparadas para reunir hombres y mujeres, los cuales deben ir desde los 15 y hasta los 30 años.

Entre tanto, en el ELN no deben ser menores de 16 años y, de ser así, “no se debe colocar en tareas de combate directo”, indica un reporte conocido por La W. El documento también indica que, en el caso del Clan del Golfo, solo se hacen ofrecimientos de dinero a los jóvenes dependiendo de la tarea a realizar.

Las cifras de la fuerza pública también revelan que, en el Cauca, se tienen datos de más de 125 menores de edad reclutados de manera forzada durante 2023. Estos reclutamientos los hacen el Frente de Guerra Suroccidental y el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, además de la Comisión Edinson Leal del mismo grupo.

Por parte de las disidencias Farc, el reclutamiento lo realizan las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez.

Mientras tanto, en Norte de Santander, se tiene el reporte de por lo menos 14 casos denunciados de reclutamiento forzado por parte del Bloque Magdalena de las disidencias Farc, del Estado Mayor Central, el Frente de Guerra Nororiental del ELN y el Clan del Golfo.

En Nariño se tiene el reporte de al menos 10 casos de reclutamiento por parte de las estructuras Alan Ramírez, Franco Benavides de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, mientras que la Segunda Marquetalia lo hace con las comisiones Alfonso Cano y Oliver Sinesterra, y el ELN lo hace con el Frente Comuneros.

El mismo panorama ocurre en el departamento de Putumayo y Arauca, con 6 casos reportados de reclutamiento forzado en cada departamento por parte de disidencias Farc y ELN.

Según explicaron fuentes consultadas por La W, los grupos reclutan los menores de edad para labores de inteligencia en donde hay bases militares o de patrullaje, para ubicar los lugares de desplazamiento, las rutinas, los nombres de los comandantes y los sitios de ubicación de los centinelas, entre otros.

También son utilizados para alertar cuándo salen patrullas, en qué dirección y advertir sobre la clase de armamento utilizan. De igual forma, se identificó que la utilización que se les da en el campo “armado o militar (es) por ser más audaces, más agiles y aprenden rápido las técnicas de entrenamiento (por ejemplo, la del arrastre bajo)”.

La fuente consultada por La W agregó: “Por su contextura física, se mueven fácilmente sin ser detectados y se camuflaban mejor en el terreno. Otro aspecto que lamentablemente favorece el reclutamiento y la utilización es el bajo costo económico asociado a su reclutamiento y alimentación”.

Este 2024, la Fuerza Pública ha rescatado a 85 menores de edad reclutados forzadamente.

La W conoció el relato de uno de los menores de edad reclutados forzadamente, quien intentó fugarse en varias ocasiones, y quien aseguró que le decían: “haga su hueco que ahí queda enterrado”.

Una vez fue recibido por las autoridades tras fugarse de las disidencias Farc, el menor de edad relató: “Ellos me reclutaron como obligatorio y me apuntaron con un fusil. Me dijeron que me viniera a trabajar, yo no pude hacer nada que irme para allá. Después de tanto tiempo pensé en mi familia, me aburrí y quería retirarme de ahí”.

Los departamentos de Antioquia, Meta, Cauca, Arauca y Valle del Cauca son las zonas del país en las cuales las tropas han recuperado la mayor cantidad de menores de edad, también por medio de las denuncias que se han recibido a través de la línea 147.