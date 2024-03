Expresidente Santos rechazó constituyente para reformas a salud y acuerdo de paz

Juan Manuel Santos / (Photo By Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

En un evento sobre violencia sexual en el marco del conflicto, organizado por la Academia Nacional de Medicina y la Fiscalía de la JEP, el expresidente Juan Manuel Santos le cerró la puerta a una constituyente para reformar la salud, así como para la implementación del acuerdo de paz (puntos resaltados por el presidente Petro en su propuesta).

“Si se termina o se hunde la reforma a la salud que no hay necesidad de nuevas leyes, se puede hacer una reforma con lo que tenemos y lo mismo sucede con la implementación del Proceso de Paz, no necesitamos una nueva constituyente, no necesitamos ninguna ley nueva, necesitamos voluntad política, porque ahí está todo, está en la constitución” señaló el expresidente Santos.

Asimismo, se refirió a los cuestionamientos de los exintegrantes del secretariado de las Farc, o desde la fuerza pública hacia la JEP y calificó esos conflictos como “inevitables”, expresando que, a su juicio, esa jurisdicción no debería plantearse obtener toda la verdad sobre el conflicto, sino la suficiente.

“Hay que tener cierto pragmatismo, yo lo que le dije al padre de Roux, en cierto momento es que no pretenda tener toda la verdad sobre 50 años de guerra, obtenga suficiente verdad y creo que la JEP debería tener una actitud similar, llega un momento donde hay que decir, hay suficiente justicia, porque hay más de 9 millones de víctimas y satisfacerlas es imposible” afirmó.

Para Santos, “por tratar” de ir más allá de lo posible, el sistema transicional podría debilitarse.