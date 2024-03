SIC ordena arreglar fallas en edificio de aptos del BD Bacatá: “hay riesgo para la vida”

La W conoció en primicia que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a Bd promotores, constructores del edificio BD Bacatá, y con este al liquidador de la Supersociedades, que revise las condiciones de los apartamentos y oficinas del edificio BD Bacatá (torre norte), pues tienen fallas identificadas como las interrupciones constantes en la luz, afectando los ascensores, bombas de agua y parqueaderos y que hay grietas, y elabore un plan de acción para mejorar esas fallas.

La entidad advierte que “las presuntas fallas identificadas en el Edificio complejo Bd Bacatá propiedad horizontal, particularmente con la acometida eléctrica provisional de obra implica riesgos para la salud, vida y seguridad de las personas que habitan la edificación, así como, para quienes transitan por la misma”, que son más de 500 personas.

Codensa afirmó que el constructor debe lograr una conexión definitiva, pues las conexiones se mantienen de manera provisional y por eso se va la luz.

Y al respecto, la administración provisional del edificio QC Grupo inmobiliario S.A.S. confirmó que las fallas se agruparon en tres factores principales: eléctrico, estructural y pendiente por obra.

“Se observó que los apartamentos desde el piso 31 hasta el 53, así como el equipamiento, las bombas de agua, los ascensores y la red contra incendios, dependían de un contador provisional de obra”, dijo la administración a la SIC.

Asimismo, hay algunos faltantes de obra. Entre tanto, esta es la torre norte que ya está casi terminada y habitada en un 90%. Es decir, no tiene efectos sobre la torre sur del BD Bacatá, que no está terminada y que fue vendida a la constructora Total Co para finiquitar el proyecto, como lo reveló W Radio.

