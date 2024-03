Martes Santo 2024: origen, significado y por qué se celebra en Semana Santa

El Martes Santo es el tercer día de la Semana Santa que inició con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. A lo largo de estos días se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Este es un día importante dentro de las celebraciones de la cultura cristiana, no tanto por los festejos y liturgias, sino por su relevancia histórica, más cercana al Triduo Pascual que va desde el Jueves al Sábado Santo.

¿Cuál es el origen y significado del Martes Santo?

El Martes Santo, también llamado Martes de controversia, es el tercer día de la Semana Santa desde la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén.

En esta fecha, Jesús se enfrenta a los líderes religiosos de su época, comenzando con los sacerdotes y ancianos, quienes ponen en duda su autoridad para predicar y realizar milagros.

Según el Evangelio de san Juan 13, 21-33.36-38, Jesús de Nazareth le dijo los hombres que lo seguían que uno de ellos lo entregará a los soldados romanos, ante la mirada atónita de todos, el hijo de Dios le dio un bocado de pan mojado a Judas Iscariote para decirle que, lo que tenía planeado debía hacerlo pronto.

“Jesús se turbó en su interior y declaró: ‘En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará’. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: ‘Pregúntale de quién está hablando’. El, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: ‘Señor, ¿quién es?’. Le responde Jesús: ‘Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar’. Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: ‘Lo que vas a hacer, hazlo pronto’”.

El Evangelio de san Juan añade: “‘Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y, lo mismo que les dije a los judíos, que adonde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros’. Simón Pedro le dice: ‘Señor, ¿a dónde vas?’, Jesús le respondió: ‘A donde yo voy no puedes seguirme ahora; me seguirás más tarde’. Pedro le dice: ‘¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti’. Le responde Jesús: ‘¿Que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces’”.

Finalmente, el Martes Santo culmina con la confrontación directa de Jesús con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Después de la traición de Judas, Jesús es arrestado y llevado ante el Sanedrín, el consejo supremo judío, donde enfrenta acusaciones falsas y un juicio injusto. Esta confrontación simboliza la lucha entre el poder terrenal y la verdad espiritual, entre la justicia divina y la corrupción humana.