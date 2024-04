¿Compensar dejará de funcionar tras solicitud de liquidación voluntaria a la SuperSalud?

Este viernes 5 de abril, Compensar solicitó la liquidación voluntaria de su servicio de EPS ante la Superintendencia de Salud ante la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud.

En entrevista con La W, Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, respondió a las preguntas que tienen millones de afiliados a esta EPS sobre el futuro de su servicio.

Inicialmente, Vásquez mencionó que llevan 30 años operando en el sistema de salud y lo han hecho de manera exitosa, no obstante, “con el ánimo de que Compensar siga operando y no siga en esta situación financiera tan difícil y no se vea afectada la Caja de Compensación es que tenemos que tomar esta determinación”.

Asimismo, destacó que la incertidumbre por el futuro del sistema de salud es inminente y la sucesiva intervención de EPS los ha puesto en riesgo, “lo que pretendemos es tener la garantía de que nosotros mismos podamos seguir gerenciando la salud de nuestros afiliados hasta tanto se determine luego de la aceptación de la SuperSalud cuál va a ser la destinación de nuestros afiliados que Compensar no atenderá en el futuro”.

¿Compensar seguirá atendiendo a sus usuarios?

El gerente dejó claro que “seguimos operando normalmente, las citas programadas, los medicamentos, todo lo que está programado sigue operando con naturalidad. Nosotros como EPS seguimos recibiendo la UPC y seguimos teniendo la obligación de prestar todos los servicios”.

¿Cómo opera la liquidación de una EPS?

Sobre este punto, indicó que “es ante la Superintendencia de Salud que radicamos esta petición, esa es la entidad competente para autorizar y proceder con esta liquidación”.

¿El sistema de salud es insostenible?

Por otra parte, destacó que “es muy difícil este manejo del sistema actual, llevamos varios años lidiando con la sostenibilidad de la EPS y eso es un tema estructural del sistema, no es una cosa coyuntural, no es responsabilidad de nadie, es una consecuencia de una empresa que debemos cuidar. El sistema nos ha llevado a una insostenibilidad que en nuestro caso cada vez estamos acumulando pérdidas adicionales”.

