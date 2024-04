Disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’ amenazan con atacar objetivos militares

En la tarde de este domingo 7 de abril, las disidencia de las Farc de ‘Iván Mordisco’ pidieron restablecer cese al fuego que fue suspendido por el Gobierno Nacional en tres departamentos: Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Además, el Estado Mayor Central, amenazó con atacar objetivos militares

En ese sentido, por medio de un comunicado agregan: “ante la arremetida contra nuestros Bloques Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades en territorio nacional, les pedimos a los ciudadanos en el territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno, no dormir en estos sitios”.

Advierten de igual forma, no subirse a transportes militares y “si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después, no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles”.

Además, agregan que hay un Gobierno de “oídos sordos”, y “a Gustavo Petro le decimos que solo con el silencio de las armas nos podemos escuchar y para esto es necesario restablecer el cese de fuego bilateral temporal y de carácter nacional. Por parte del Gobierno, debería terminar con los ataques, no dar la oportunidad a los enemigos de la paz y de su gobierno para agudizar la guerra. Pero en contra de toda lógica, no solo han seguido con los ataques generalizados, insultos a la comandancia”.