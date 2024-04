Qué gasta más energía, ¿la nevera o el horno? Le explicamos

Aprender a reconocer cuánta energía consumen los electrodomésticos en el hogar resulta indispensable en estos tiempos, pues con estos datos, las personas tendrían la oportunidad de hacer un uso más consciente, a la vez que reducen económicamente el recibo de la luz. Adicional, con dicha información podrían realizar múltiples comparaciones entre un aparato u otro con el fin de conocer cuál de los dos consume más y así disminuir su empleabilidad.

De igual manera, es importante que no solo apliquen este ejercicio, sino también tengan en cuenta los consejos útiles entregados por las empresas dedicadas al servicio energético, que constantemente informan a sus usuarios acerca del gasto que producen ciertos aparatos de forma diaria, mensual e incluso anual.

Qué gasta más energía, ¿la nevera o el horno?

Tanto la nevera como el horno son dos electrodomésticos que se encuentran usualmente en varios hogares colombianos y son utilizados por muchos ciudadanos de manera frecuente, ya sea para guardar alimentos en el caso del primero o para cocinar deliciosas comidas, refiriéndonos al segundo; sin embargo, de acuerdo con lo indicado por diversas compañías energéticas, uno de los dos tiende a gastar más luz de lo normal, ¿cuál es? Le contamos.

‘Naturgy’, multinacional con presencia en 20 países desarrollando actividades de gas y comercialización de electricidad, indica que el consumo del horno dependerá del uso, modelo, el “momento del día en el que se encienda”, tamaño e incluso del tipo de etiquetado que tenga. Recordemos que, en la actualidad, los electrodomésticos vienen categorizados de la A hasta la G, es decir, entre más cerca se encuentre de la primera letra, su eficiencia será mayor.

Teniendo lo anterior en cuenta, la multinacional sugiere que el consumo promedio de energía de un horno eléctrico de clase A es de 0,80 kilovatios por hora (kWh); mientras que, si está clasificado en la letra E, podría llegar a gastar aproximadamente entre 1,20 y 1,40 kWh; no obstante, es importante mencionar que este producto no está siendo utilizado todo el tiempo, por lo que, sería necesario desenchufarlo de la corriente para que no genere ‘consumos vampiros’.

Ahora bien, la nevera es uno de los electrodomésticos que más luz consume en la vivienda, debido a que “permanece todo el día conectada a la corriente” y, según lo afirmado por la empresa ‘CHC energía’, representaría un 14 % del consumo eléctrico de la casa anualmente.

En ese sentido, este electrodoméstico que se encuentre en la categoría A, podría gastar alrededor de 0,48 a 0,78 kilovatios cada hora durante todo el día; no obstante, si está clasificado en la letra G, consumiría 1,39 a 1,77 kWh.

Entonces, en comparación con el horno, la nevera gasta más cantidad de luz debido a que permanece conectada y, cada vez que se cierra o abre su puerta, el consumo aumenta considerablemente.

¿Cómo evitar que la nevera consuma demasiada energía?

De acuerdo con ‘CHC energía’, se puede realizar un uso eficiente con la nevera siguiendo estas recomendaciones: