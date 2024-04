‘Odisea’ del caso Jairo Zapa: próximo martes se realizará una nueva audiencia en Montería

El caso de Jairo Alberto Zapa Pérez se conoció en el año 2014, cuando se encontraron los restos del exdirector de Regalías de Córdoba en una finca ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), cercana a predios de propiedad de Alejandro Lyons de la Espriella, padre del cuestionado gobernador de la época, Alejandro Lyons Muskus.

La ruta que llevó a los forenses hasta los restos del exfuncionario la entregó el exparamilitar Joyce Rafael Hernández Muñoz, confeso asesino de Zapa Pérez.

Tras su confesión, vía preacuerdo con la Fiscalía obtuvo una condena de 23 años de cárcel impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería. Dicha pena se conoció en octubre de 2019.

A lo largo de estos diez años, el proceso ha sufrido cualquier tipo de “trabas jurídicas”, desde aplazamientos, suspensiones y, principalmente, demoras por parte de la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería para fallar recursos de apelación.

En ese sentido, solo hasta noviembre de 2023 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería, condenó a más de 40 años de prisión al excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao Sarmiento y Zuan Naiduth López Acevedo, por la desaparición y posterior muerte del exdirector de Regalías de Córdoba. López Acevedo es la compañera sentimental del confeso asesino.

Tras la ejemplarizante condena por el delito de desaparición forzada agravada, la defensa de Henao Sarmiento interpuso dos recursos de apelación, con los cuales buscaba reversar el fallo de primera instancia.

Sin embargo, después de cinco meses, la Sala de Conjueces se pronunció sobre estos dos recursos y uno que se había interpuesto antes para lograr una conexidad del caso que enfrenta el excontratista, pues en otro juzgado es procesado por homicidio agravado por estos mismos hechos.

Frente a las demoras que se venían presentando inicialmente en la Sala de Conjueces, a través de W Radio familiares del asesinado exfuncionario y la Representación de Víctimas se expresaron para que la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería fallara antes del 29 de abril.

En ese sentido, el pasado viernes (26 de abril), fueron notificados para la respectiva audiencia de segunda instancia, la cual se adelantará el próximo martes (30 de abril).

Pese a que se anunció lectura de fallo para el 30 de abril, la Representación de Víctimas manifiesta que, independientemente de la fecha programada para la audiencia de lectura de sentencia de segunda instancia, ya existe una decisión que evita que el proceso prescriba y quede en la impunidad, pues advierten que dicha citación solo sería un mero “acto de comunicación”.

En el marco de esta investigación, se vincularon a tres personas más: Carlos Pérez (primo de Jairo Zapa), Maximiliano García Bazanta (excompañero laboral de Jairo Zapa) y el técnico agroforestal Jesús Albeiro Torres, quienes finalmente lograron demostrar su inocencia en el proceso y fueron absueltos en octubre de 2023.

¿Por qué se impuso condena por desaparición forzada agravada?

De acuerdo con la sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería, emitida el 24 de noviembre de 2023, se habría probado que el último día de vida del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, fue el 27 de marzo del año 2014.

En esa fecha, el desaparecido exfuncionario había programado una reunión con Jesús Henao Sarmiento, con quien sostenía una relación contractual y personal, según la investigación. Dicha “reunión”, se adelantaría en una casa ubicada en el barrio La Castellana, norte de la ciudad de Montería.

Zapa Pérez concurrió al encuentro “por invitación del señor HENAO SARMIENTO, para llevar a cabo una reunión-almuerzo, a la que irían unas biólogas a presentar sus hojas de vida. Profesionales que nunca llegaron”.

“En efecto, los hechos relevantes que se dieron por probados y la práctica de las pruebas en el juicio ofrece una realidad y es que el ciudadano JAIRO ALBERTO ZAPA PÉREZ entre el 27 de marzo y el 5 de agosto del año 2014 estuvo desaparecido, por fuera del amparo legal. Las autoridades de policía previamente alertadas realizaban protocolos de búsqueda urgente; mientras que ni su familia ni sus conocidos sabían de su paradero y dada su condición de servidor público también estipulada, por la condición de jefe de regalías que ostentaba en el departamento de Córdoba, como también la publicidad que se dio por su desaparición, debe afirmarse que por lo menos los habitantes del territorio departamental sabían de su desaparición y esperaban su regreso”, se expresó.

“Fue notorio que se hicieron vigilias, marchas, servicios religiosos pidiendo y orando por su suerte, pidiendo por que fuera devuelto a su seno familiar. Entonces, la materialidad del relato está clara. Porque desde el punto de vista material simplemente desapareció después de haber sido invitado a una reunión social cuyo propósito está probado era mendaz, no pudo ser amparado por la ley ni su presencia pudo ser apreciada por sus familiares, el ciudadano no pudo cumplir la cita que tenía en la ciudad de Santa Marta, no pudo regresar a su hogar, ni tampoco al ejercicio de sus funciones públicas”, se precisa en la sentencia de primera instancia.

La tarea de la fiscalía frente a esta conducta parte de una dificultad, recrear en el juicio un fenómeno complejo que involucra más de una acción, sustraer, ocultar y omitir informar. Más aún, cuando en casos como este, está de por medio el fenómeno de la coautoría, pues queda claro que, conforme al relato de los hechos, se ubican varios actores en un escenario relativamente común realizando diferentes tareas o acciones mediadas por un acuerdo que, sumadas a juicio del ente acusador, confluyen a un mismo resultado”, se puntualiza.