“El proceso de transición del nuevo modelo en salud fue improvisado”: Maestros en Caldas

Manizales

Un sector del sindicato de Educadores en Caldas está muy preocupado con este proceso de transición del nuevo modelo en salud, teniendo en cuenta que a la fecha no tienen claridad de las IPS que los van atender y además algunos de sus compañeros han tenido muchos problemas para adquirir medicamentos de alto costo. Los docentes de Manizales solicitaron que el FOMAG, que es el fondo del magisterio, tenga sedes en las regiones y en ciudades como Manizales para adelantar los reclamos correspondientes.

" Algún sector del sindicato de Educadores de Caldas había manifestado su preocupación por no tener un régimen de transición paulatino y hoy podemos ver la improvisación de este nuevo modelo. En la actualidad no hay donde reclamar medicamentos de alto costo y no esta claro cuáles son las redes de atención de las IPS por falta de contratación”, Gloria Nelfi Salazar, líder sindical de Educal, Educadores Unidos de Caldas.

La líder sindical informó que no es cierto que los maestros puedan elegir sus IPS, teniendo en cuenta que la Fiduprevisora no tiene contratos con todos los hospitales y esto lo que genera es que el maestro sea atendido donde hay contrataciones y son pocos los acuerdos contractuales que se han logrado en este momento. " La libre elección en el sistema fue un sofisma porque hoy en Manizales no podemos elegir libremente un Hospital, porque no hay acuerdos contractuales”, dijo Salazar.

