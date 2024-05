¿El parqueadero no responde por daños o robos de su vehículo? Esto dice la ley

Los parqueaderos públicos son lugares de custodia para aparcar los vehículos, de modo que ofrecen a los conductores seguridad a cambio de cierto monto de dinero. Sin embargo, la experiencia de algunos no ha sido grata, ya que fueron víctimas de daños, robos o desaparición de vehículos.

La ley 1480 de 2011, establece la responsabilidad de los parqueaderos obligándolos a emitir un recibo detallado sobre la información del vehículo que ingresa (hora, fecha, placa). Según, la ley estos espacios asumen la custodia y el cuidado total, así como la integridad de los elementos y pertenencias.

No obstante, muchos parqueaderos intentan eximirse de las responsabilidades mediante avisos en los que advierten que no se hacen responsables por daños, robos o desapariciones de vehículos. Tenga en cuenta que, estos avisos no tendrían validez legal, de modo que, podrían conllevar a sanciones, incluso hasta el cierre del establecimiento.

Esta ley aplica tanto para parqueaderos pagos como para los gratuitos, además incluye regulaciones específicas para los establecimientos de tránsito.

¿Qué hacer si encuentra daños o roban su vehículo?

Ante un incidente de robo o daño en el parqueadero, se aconseja seguir los siguientes pasos.

Realice un inventario detallado de los elementos de valor en el vehículo al ingresarlo al parqueadero. Presente una petición formal al parqueadero para reclamar una indemnización.

¿El parqueadero no se quiere hacer responsable por daños o robos?

Si el parqueadero no responde a la petición de indemnización, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entidad encargada de regular los derechos del consumidor.

Es fundamental que los conductores conozcan y hagan valer sus derechos al utilizar parqueaderos. La ley protege a los consumidores y fija responsabilidades claras para los establecimientos, garantizando así una mayor seguridad y transparencia en este servicio que es indispensable para muchos.