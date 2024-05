Fue un honor no solo representar a las mujeres, sino también a las madres: Camila Avella

Camila Avella. (Foto: MARVIN RECINOS/AFP via Getty Images)

Camila Avella es una modelo, presentadora y reina de belleza. Reconocida por haber ganado el título de Miss Universe Colombia 2023, lo que le permitió participar en Miss Universo 2023.

Por esta razón, Camila Avella pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre las novedades del certamen de belleza.

“Este año las actividades van a empezar desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio que es el día de la coronación, el certamen contará con la visita de Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios. Este evento se realizará en la ciudad de Barranquilla (Colombia) y se va a transmitir por el canal RCN a las 6:00 de la tarde”, comentó la modelo.

¿Cómo fue la aceptación de la reina en Colombia?

Actualmente, Camila está casada con un empresario colombiano y juntos tienen una hija llamada Amelia, nacida en el 2021.

“No fue fácil este proceso, fui la primera mujer casada y con una hija en representar a Colombia, además de tener un título de Miss Universe. Romper estos estigmas que han encasillado a las mujeres, no es una tarea fácil, sin embargo, conté con el apoyo de mi familia. Los colombianos están acostumbrados a ver mujeres más jóvenes y profesionales, pero que no sean mamás”, dijo la miss.

Además, la modelo habló sobre los prejuicios que la rodeaban: “Al principio lidiar con los comentarios era complicado, sin embargo, no deberían afectarnos, porque en realidad es gente que no te conoce. Para mí fue un honor representar no solo a las mujeres sino también a las madres”.

Tiempo de preparación para la Miss Universo

Es importante entender que las mujeres interesadas en inscribirse a los concursos de belleza, no solo se comprometan con ellas mismas, sino que también con el país, ya que están representando a millones de colombianos.

“Tuve 2 meses para poder prepararme, lo cual fue un tiempo muy corto. Por este motivo, la organización tuvo en cuenta para este año alargar el proceso para que las participantes se preparen con mayor dedicación” comentó Camila.

Cambios para romper estigmas

“Es importante estudiar Miss Universo, hace mucho tiempo lo primordial era evaluar la belleza física, estaban los estigmas de las medidas 90′ 60′ 90′, no se daba la palabra a la reina. Actualmente, están buscando mujeres reales, que tengan la capacidad de expresar lo que sienten, de hecho, en los últimos 5 años se ha dado mayor proyección a los temas sociales, ya que esto es lo que realmente está moviendo al mundo”, dijo la modelo.

Hoy en día no todos los certámenes son iguales, el poder femenino está encaminado en las mujeres reales, es válido tener estrías, celulitis, imperfecciones o ser mamá.

Reviva la entrevista completa a continuación: