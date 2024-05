“La soledad es una conquista personal que nos lleva a relaciones auténticas”: escritor

En una reciente entrevista en Salud y Algo Más de W Radio, Borja Vilaseca, reconocido escritor, divulgador y creador de proyectos pedagógicos, habló sobre su último libro, ‘Ama tu soledad’. Vilaseca profundizó en la importancia de la soledad y la necesidad de cambiar la percepción negativa que se tiene de esta en la sociedad actual.

“El problema es que tenemos mucho miedo a la soledad y no cultivamos la solitud, que es la capacidad de estar solos sin sentirse solos,” explicó Vilaseca. Según él, la solitud se alcanza gradualmente a medida que uno va manteniendo una relación consigo mismo, lo que permite conquistar y abrazar la soledad. “Llega un momento en que, de tanto conocerse y estar con uno mismo, esa sensación de soledad va desapareciendo porque estamos mucho más conectados,” añadió.

En su libro, Vilaseca propone un proceso de “desintoxicación social”, explicando que muchas personas arrastran traumas de la infancia, como la herida de abandono, lo que las hace adictas a la vida social y temerosas de la soledad.

“Hemos nacido en familias disfuncionales, con adultos narcisistas y padres emocionalmente inmaduros,” dijo. Este proceso de desintoxicación busca que las personas se enfrenten a sus miedos y cultiven el amor propio. “No se trata de vivir las relaciones humanas desde la necesidad o la carencia, sino desde un compartir sano, consciente y libre,” enfatizó.

Vilaseca también distingue entre estar solo y sentirse solo, dos conceptos que considera fundamentalmente diferentes. “Estar solo es solitud, una palabra en desuso que se refiere a un estado deseado y productivo. Sentirse solo es soledad, una emoción negativa,” aclaró.

En este sentido, su libro anima a los lectores a integrar espacios de solitud en sus vidas para conocerse mejor y tener una relación más saludable consigo mismos y con los demás.

Además, Vilaseca subrayó que la tecnología, si no se usa conscientemente, puede contribuir a un aislamiento emocional mayor. “Nos hemos vuelto adictos a las redes sociales y la tecnología, que nos enchufan pero no nos conectan realmente,” afirmó. Promueve el “minimalismo digital”, donde se hace un uso consciente y moderado de la tecnología para evitar que nos quite más de lo que nos da.

En cuanto a las relaciones de pareja, Vilaseca reconoció que cada vez más personas optan por formas no convencionales de convivencia, como vivir en casas separadas pero mantener una relación estable. “El ‘living apart together’ es una tendencia imparable. Vivir juntos no siempre es necesario para una relación plena y feliz,” opinó.

Finalmente, en relación con el dolor social, Vilaseca explicó que el miedo a la soledad tiene raíces biológicas. “Nuestro cerebro está hecho para la socialización porque, en tiempos antiguos, estar solo equivalía a la muerte,” comentó. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas experimentan un exceso de sociabilidad y necesitan cultivar más la solitud.

El libro de Vilaseca es una invitación a reexaminar nuestras percepciones sobre la soledad y a buscar un equilibrio saludable entre la interacción social y el tiempo a solas. Con su enfoque terapéutico y sus reflexiones profundas, ‘Ama tu soledad’ busca proporcionar herramientas para que las personas se relacionen de manera más auténtica y plena, tanto con ellas mismas como con los demás.