Sneyder Pinilla estaría buscando ocultar bienes adquiridos ilícitamente

Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD | Foto: UNGRD

Una denuncia enviada a la Fiscalía General de la Nación advierte que, posiblemente, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, estaría buscando la forma de ocultar bienes dejándolos a nombre de sus familiares.

Deiver Parra, enlace de la Colombia Humana en el municipio de Sabana de Torres, habló de esta denuncia y lo que se conoce de un posible incremento patrimonial de Sneyder Pinilla, y que habría sido adquirido a través de actividades ilícitas o de corrupción.

“Lo que se denuncia son unos presuntos actos de enriquecimiento ilícito de algunos familiares de Sneyder Pinilla y algunas personas cercanas a él”, señaló Parra.

Le puede interesar Carro sin blindaje: lo que le dio UNP a director de cárcel en Girón amenazado de muerte

Agregó que los organismos de control deben indagar por los recursos que Pinilla se habría apropiado ilegalmente cuando fue alcalde y cuando estuvo en la UNGRD. Frente a evidencias por dichas acusaciones dijo que ha sido fácil demostrarlas.

“Uno tiene acceso a la plataforma de notariado y se da cuenta con el número de identificación de la persona en la consulta de bienes y propiedades, y se da la casualidad de que se encuentra uno que con el número de la cédula del papá de Sneyder le aparecen”, indicó Parra.

Aseguró que el pasado mes de marzo le hizo la consulta a César Augusto Pinilla, papá de Pinilla y había cuatro predios a su nombre, pero que en mayo solo le aparecen tres.

De otra parte dijo que desconoce cuántos bienes ha adquirido Sneyder Pinilla con el tiempo, pero que de todas maneras esto no lo ha hecho, entre otras razones, porque su salario como alcalde no se lo permitía y que en ese orden no pudo haber dejado alguna evidencia.

“Esos bienes tal vez los adquirió con plata que depronto Pinilla, presuntamente, cogió cuando fue alcalde, entonces se las daba para que ellos la invirtieran, para que no quedaran evidencias que él había comprado dichos predios, entre estos una finca que está valorada en $1.000 millones”, manifestó Parra.

Concluyó reiterando que desde finales de 2023 había denunciado las irregularidades en las que incurriría Sneyder Pinilla, a través de una carta que nunca le llegó al presidente de la República.

Reviva la transmisión completa de Sigue La W a continuación: