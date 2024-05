Al Oído: “El que la hace, se va”: Petro, pero a vivir sabroso, ¡bienvenidos al cambio!

La historia

Arranquemos con esta novela porque ya superó cualquier reality show: ahora, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, afirmó que Sí se les entregó dinero a los presidentes del Congreso –tanto a Iván Name, presidente del Senado y a Andrés Calle, presidente de la Cámara de representantes–.

Lo nuevo fue que mencionó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y al congresista Wadith Manzur, perteneciente al Partido Conservador y presidente de la Comisión de Absolución… perdón, de Acusación.

El libreto

Del presidente Gustavo Petro: “Jamás le di la orden a nadie de hacer nada ilegal”, “Nadie podrá decir que, en mi calidad de gobernante o de ser humano, he ordenado una práctica corrupta”, “No defiendo a nadie, no soy Duque; el que la haga, se va”.

Presidente, pero entonces casi nadie le está haciendo caso. Dizque “el que la haga, se va”, pero:

Armando Benedetti fue reintegrado y premiado con una embajada después de la bajeza de audios en los que incluso amenazó la vida de la directora del DAPRE, Laura Sarabia.

Pese a abusos contra una trabajadora digna como la conocida niñera Marelbys Meza y todo el escándalo, Laura Sarabia volvió con más poder.

El exgerente de la campaña presidencial Petro Presidente, Ricardo Roa, ahora es presidente de Ecopetrol en medio de investigaciones por posible violación de topes de campaña.

Luego de que a León Fredy Muñoz le encontraran varios gramos de cocaína en el aeropuerto José María Córdova, fue nombrado embajador de Nicaragua.

No entremos con la familia, porque al hijo del presidente, Nicolás Petro, casi que lo saca, pero de su historia…

Pasemos a otros libretos:

El libreto del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: “No me temo enfrentarlo, no me asusta ese ladrón”.

La realidad: “Dicen que hay pruebas y bueno, nunca hemos visto a un incriminado en caso de corrupción decir: ‘Sí, fui yo’”.

Pregunta seria: ¿Seguirá en el cargo defendiéndose, o tendrá respeto por la institución y el país y se hará de lado para no desgastar la imagen de la entidad ni al presidente?

En cuanto al representante conservador Wadith Manzur, adivinen con qué salió: “Estoy absolutamente tranquilo. Juro que nunca he hablado siquiera con ese señor (Olmedo López)”.

Bueno, “tranquilo” sí es algo que nadie pone en duda. Digamos que fama de súper trabajador no es la que acompaña a este joven congresista que, por cierto, ha logrado bastante capital.

En redes sociales seguro están difundiendo el libreto de “¡Nos quieren hacer un golpe blando, a este Gobierno que es histórico y de grandes cambios! (bueno, para ellos)”, “Esto no representa al cambio, puede que casi todo esté saliendo mal con nuestros funcionarios, pero no es nuestro presidente, como todos los anteriores también tiene espalda, respeten. Al menos no se robaron los 70.000 millones de pesos”.

El que la hace, se va en su Gobierno. Claro, presidente Petro, ¡pero a vivir sabroso!