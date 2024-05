Debate: ¿Reforma pensional le quita autonomía al Banco de la República sobre pensiones?

Luego de que la reforma pensional pasara a cuarto debate en la Cámara de Representantes, una nueva controversia se generó por la ponencia que le permitiría al presidente Gustavo Petro elegir a los expertos que conformarán el comité para el manejo de los recursos de las pensiones, siendo el Banco de la República el que sería encargado para esa tarea.

No obstante, W Radio conoció la carta que el mismo Banco de la República le envió al representante Víctor Salcedo en donde califican como inadecuado que sean ellos los que elijan ese comité.

Ante esta situación, La W conversó con los exministros de Hacienda José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo, quienes coincidieron en que se debería buscar una nueva manera para la elección de los expertos para ese comité.

José Manuel Restrepo

“Uno de los temas centrales de preocupación de la reforma pensional es quién debería administrar los recursos, los criterios deberían ser: independencia, profesionalismo y resultados. En ese sentido, pareciera que el óptimo era el Banco de la República”, mencionó.

No obstante, aclaró que el BanRep constitucionalmente no puede asumir ese rol, lo puede hacer como agente fiscal, pero no elegir a los miembros del comité.

Ante este panorama, mencionó que no es conveniente que queden dos ministros de Estado y cuatro expertos elegidos por el presidente de la República, pues tendría el control absoluto sobre ese comité.

Juan Camilo Restrepo

“La proposición por la que el presidente nombra tan alto número de delegados en ese fondo es peligrosa, porque le da posibilidades de que se politice. Entonces, sería muy grave que se politizara el manejo de las pensiones en Colombia”, expresó.

Asimismo, aseguró que, con la carta, el Banco de la República decidió “curarse en salud” y no intervenir en la elección de ese comité.

“Ahí está la discusión de hasta donde llega el concepto de agente fiscal del Gobierno. Si es un fondo gubernamental, se puede llegar a entender que es una extensión de ese concepto, pero el Banco quiere curarse en salud”, sostuvo.

Solución

Ambos exministros coincidieron en que se debe buscar independencia en la nominación de los expertos del comité que manejará los recursos de las pensiones de los colombianos, pero también plantearon que sean otros nominadores como, por ejemplo, la academia.