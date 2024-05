Hocol, empresa que también es del grupo Ecopetrol, tiene nuevo presidente

Siguen los cambios en las empresas del Grupo Ecopetrol, está vez la oportunidad fue para Hocol, la cual informó que su junta directiva designó como nuevo presidente de la compañía a Luis Enrique Rojas Cuellar, el cual entra a reemplazar a Rafael Guzmán Ayala, quien estuvo al frente del negocio durante 5 años.

Según la hoja de vida de Rojas, registra que se ha desempeñado como gerente general de varias compañías del sector de hidrocarburos en el país y cargos de alta gerencia en el exterior.

Se destacó que fue ingeniero de operaciones en Occidental de Colombia y Chevron Colombia, superintendente de producción en Perenco Colombia Ltd., gerente general en PETROLCO S.A (antes Mohave Colombia Corporation), gerente de Operaciones Maurel and Prom Colombia B.V, gerente de Producción y Proyectos en New Granada Energy Corporation, vicepresidente Ejecutivo y de Operaciones en ARAMIS LLC, gerente general en Petro Caribbean Resources, TPL Colombia y Argos Energy y vicepresidente de Operaciones en ARAMIS LLC”.

En cuanto a la formación académica, el nuevo presidente de Hocol es ingeniero de Petróleos en la Universidad Surcolombiana de Neiva, máster en Administración de empresas de la universidad EAFIT, especialista en Gerencia de Proyectos de la George Washington University – ADEN Business School, especialista en Negociación de la Universidad de Los Andes, hizo parte del programa de habilidades gerenciales y negociación internacional en la universidad Kyung Hee University en Seúl y actualmente, candidato a doctor en Administración Gerencial de la universidad Benito Juárez.

Ante la importancia de Hocol dentro del Grupo Ecopetrol, la misma compañía confirmó que la decisión de designar a Rojas como su nuevo presidente se dio luego de un proceso de selección adelantado por un Head Hunter en la que participaron varios candidatos.