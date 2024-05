Quién es Luis Carlos Reyes, nuevo ministro de Comercio: perfil y estudios

Este 23 de mayo, el Gobierno Nacional reveló que el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, ahora será el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo al publicar su hoja de vida en la página oficial de la Presidencia de la República.

Si bien el nombramiento no ha sido confirmado oficialmente, la publicación de la hoja de vida y el cargo para el que es propuesto constituye el primer paso para la designación de altos funcionarios.

De este modo, Reyes llega al cargo en sustitución de Germán Umaña, quien renunció al cargo la semana pasada luego de 22 meses al frente de la cartera, en la cual se encargó de impulsar la reactivación de las relaciones comerciales con Venezuela.

¿Quién es Luis Carlos Reyes, nuevo ministro de Comercio?

Según recoge la página de la DIAN, Luis Carlos Reyes Hernández es B.A. en Economía e Historia de la Universidad Internacional de Florida (2005), con distinción Cum Laude (con honores). Además, es magíster en Economía y doctor en Economía de la Universidad Estatal de Michigan.

A lo largo de su vida profesional, Reyes se ha dedicado a la investigación económica con énfasis en economía pública, desarrollo económico y microeconomía aplicada. Varios de sus trabajos académicos se han publicado en revistas como World Development, la Revista de Economía Institucional y Economics Bulletin.

Reyes también se ha desempeñado docente e investigador, siendo cofundador y primer director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, así como y profesor asistente y asociado de la misma institución. Por otra parte, fue economista de la Comisión Federal de Comunicaciones durante el gobierno de Barack Obama y profesor visitante de la Grand Valley State University en Estados Unidos.

Por otra parte, ha sido columnista del diario El Espectador y miembro del Comité Asesor del Programa de Investigación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

El 11 de julio de 2022, Reyes fue designado director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el presidente Gustavo Petro. Este cargo lo ocupó hasta el presente mes de mayo.

Paralelamente, Reyes ha ganado popularidad en redes sociales con la publicación de videos en los que responde de forma ingeniosa a preguntas de los contribuyentes. Por este hecho, se ganó el apodo de ‘Mr. Taxes’.

¿Por qué Luis Carlos Reyes fue nombrado ministerio de Comercio?

En días pasados, Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló cuáles serían las verdaderas razones por las que Germán Umaña dejó su cargo como ministro de Comercio: el ministro no dejó la cartera de Comercio por voluntad propia, sino por cuenta de una mala relación que no lo involucra a él directamente.

Ese movimiento se daría para poder reubicar a Luis Carlos Reyes, en aquel entonces director de la Dian, ya que el funcionario no tendría una buena relación con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Esta situación obligóa buscar un nuevo cargo para Reyes, que, en este caso, resultó siendo el propio Ministerio de Comercio. Una vez el cambio ocurra, el ministro de Hacienda sería el encargado de poner un nuevo director de la Dian.

En cuanto al ahora exministro Germán Umaña, le fue ofrecido un cargo diplomático en la Embajada de Colombia en Bruselas, Bélgica. No obstante, La W conoció que Umaña considera que se le dio un “trato de chivo expiatorio” en una pelea que no era suya, así que, por carácter y por dignidad, él no aceptaría ningún puesto.