Congreso de los Pueblos acampa en Nunciatura Apostólica de Bogotá en busca de negociar

Bogotá

Desde la mañana del pasado 5 de junio, cerca de 70 personas se encuentran acampando en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica de Bogotá. Los manifestantes, miembros del Congreso de los Pueblos, han establecido lo que llaman un “refugio humanitario” para visibilizar y denunciar la violencia paramilitar en sus territorios.

Gerardo Amador, vocero del Congreso de los Pueblos, explicó en entrevista con W Radio que esta acción busca establecer un espacio de diálogo con el gobierno nacional y la administración distrital para abordar una serie de demandas que representan a diferentes sectores sociales, incluyendo campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, y sindicatos.

“Lo que está establecido ahí es un refugio humanitario en el marco de la escala nacional del paramilitarismo en los diferentes territorios”, afirmó Amador. Según él, la Nunciatura Apostólica ha dispuesto un lugar dentro de sus instalaciones para avanzar en las conversaciones.

Ayer, delegaciones del gobierno nacional y de la Alcaldía Distrital se acercaron a dialogar con los manifestantes, buscando llegar a un acuerdo que permita levantar la ocupación del lugar. Amador señaló que se discutió la posibilidad de establecer una mesa de negociación para tratar el pliego de peticiones que el Congreso de los Pueblos ha estado promoviendo.

Durante la reunión, los manifestantes destacaron la necesidad de garantías para aquellos que están en las calles a nivel nacional y en los territorios afectados por el avance del paramilitarismo. “Se habló de un espacio de garantías para quienes estamos en las calles y para quienes están en los territorios, garantías para ejercer la labor social y la defensa de los derechos humanos”, explicó Amador.

Cuando se le preguntó si había una fecha definida para desalojar la Nunciatura Apostólica, Amador indicó que la presencia de los manifestantes no obstaculiza las actividades cotidianas del lugar. “El hecho de que nosotros estemos ahí en un ejercicio de refugio humanitario no quiere decir que no haya movilidad o el buen ejercicio de la dinámica de la Nunciatura”, aseguró.

La situación sigue en desarrollo mientras las partes involucradas buscan una solución que permita atender las demandas del Congreso de los Pueblos sin afectar la normalidad en la zona.