¿Falcao a Millonarios? La respuesta del ‘Tigre’ que pone a soñar a los hinchas

El delantero colombiano Radamel Falcao García afirmó este martes en Bogotá que su futuro deportivo estará en un equipo “donde tenga continuidad” e igualmente sea conveniente para su familia, y dejó abierta la posibilidad de jugar en Millonarios, el equipo del que es aficionado.

“Creo que sí sería conveniente buscar un lugar donde tenga continuidad y pueda disfrutar de ser importante nuevamente”, afirmó el artillero de 38 años en una conferencia de prensa organizada por Nike en la capital colombiana.

Falcao, que jugó las últimas tres temporadas en el Rayo Vallecano, añadió que su decisión estará marcada por lo que decida con su familia.

“Tenemos cinco hijos, la verdad es que han tenido muchos cambios de ciudad, de vida, y el próximo paso tiene que ser muy tenido en cuenta para ellos, que están entrando en una edad en la que tienen sus amigos”, añadió.

Igualmente dijo que su esposa, la argentina Lorelei Tarón, está dispuesta a ir a donde él crea oportuno “porque el fútbol no va a durar toda la vida y hay que aprovechar al máximo las temporadas que quedan”.

¿Jugaría en Millonarios?

En cuanto a la posibilidad de jugar en Millonarios, Falcao destacó: “es el equipo de mi corazón, de la niñez, estas cosas son más complejas, son temas que se están hablando con la familia, es muy importante la decisión de ellas”.

En ese sentido, Falcao le tiró el balón a Gustavo Serpa, máximo accionista del club: “dependo también de las intenciones que tenga él”.

“Nunca jugué en el fútbol profesional colombiano, en primera división, entonces siempre va a ser una posibilidad, después hay muchísimos factores que te llevan a tomar una decisión (...) Los jugadores no se pueden contratar solos (en referencia a que aún no lo ha llamado el presidente de Millonarios)”, agregó el exdelantero del Oporto, Atlético de Madrid y Mónaco.

La idea, recalcó Falcao, es “disfrutar estos últimos años de carrera”.

“Quiero jugar cada fin de semana, obviamente que sé que no me pueden garantizar eso y es algo que también no depende solo de los jugadores, pero estoy buscando tener continuidad, jugar y disfrutar. Soy consciente de que no son muchos años los que me quedan, pero también me siento con ganas, con hambre”, expresó.