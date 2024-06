Izquierdistas no han sabido manejar la economía y desalientan inversión privada: Kuczynski

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, habló para los micrófonos de La W sobre los resultados de las elecciones presidenciales en México y la consolidación de la izquierda en Latinoamérica.

Para iniciar, Kuczynski se refirió al panorama político de América Latina, señalando que “es un péndulo que se mueve cada cuantos años, pero tenemos que ver un poco el próximo movimiento del péndulo, digamos Brasil sí va a seguir firme en la columna de Lula, es indudablemente el país más grande e importante de América Latina. En cuanto a Chile, el señor Boris se ha moderado bastante, lo que se vislumbra es que la próxima elección ya salga. En Colombia, al señor Petro no le va nada bien”.

Sobre la situación en México tras las elecciones presidenciales que dieron por ganadora a Claudia Sheinbaum, Kuczynski aseguró que “en realidad es la continuación de AMLO y no sabemos si va a haber una continuación en línea recta o con cambios. México ha tenido éxitos y enfrenta grandes problemas”.

Agregando que “no sabemos qué va a ser la doctora Sheinbaum, aunque yo no dudo que la agenda social, el subsidio y la inversión pública ella lo va a continuar (…) el panorama es mixto, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas”.

En esa misma línea, destacó que Brasil tiene déficit fiscal inmenso, “tienen una deuda brutal, no sé cuánto tiempo más vaya a durar esto, pero sí es posible tener políticas sociales interesantes y manejar bien la economía. El problema ha sido que los izquierdistas generalmente no han sabido cómo manejar la economía y han generado un ambiente que desalienta la inversión privada y sin inversión no hay crecimiento”.

Asimismo, indicó que “los problemas de Colombia cambiarán rápidamente después de la próxima elección. Colombia tendrá que buscar diversificar su abanico de exportaciones porque el petróleo no es lo mejor. La producción en Colombia se ha estancado”.

Por último, el expresidente aseguró que “yo creo que el progreso social es compatible con el crecimiento económico”.

Escuche la entrevista completa a continuación: