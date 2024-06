El Ejército lo vio como una historia de amor que debía superar: mujer agredida por capitán

Tras la denuncia que publicó La W sobre la agresión física y verbal de la que fue víctima una capitán activa del Ejército Nacional que fue golpeada y maltratada durante un tiempo por su expareja sentimental, quien también es un capitán de la institución, se conoció un comunicado por parte de la defensa del oficial.

Allí señalan que: “la nota insinúa que el video demuestra que “la toma del cabello mientras la empujaba, la agrede y, como si fuera poco, se ríe de ella”. Una interpretación particular que no corresponde a lo que objetivamente se puede apreciar en su contenido. En el video ni siquiera se escucha la voz del hombre”.

A pesar de lo que señala la defensa del oficial, en el video de 22 segundos publicado por La W, se oye cómo el capitán Cardozo repite la misma pregunta con tono de burla, que hace la mujer agredida: “¿por qué me pegas?”, a lo que él responde con el mismo interrogante.

También se conoció otra imagen de cuando la capitán Marentes es agredida por el capitán Cardozo, dejándole moretones y rasguños en su brazo, por lo que pidió publicar la fotografía como evidencia de lo sucedido.

De hecho, este medio también conoció un video de julio de 2023 en donde la Comisaria 13 de familia de Teusaquillo, en Bogotá, brinda protección a la capitán Andrea Marentes, quien es la víctima.

Sin embargo, en el comunicado de la defensa del capitán Cardozo se señala: “con mucho respeto por los medios de comunicación, elevo una solicitud pública que reclama objetividad en el ejercicio de la actividad periodística. La objetividad se logra cuando se escuchan las dos versiones, cuando se analiza con objetividad lo que se observa, cuando se evalúan las circunstancias con una medida de razonabilidad y prudencia”.

“Este tipo de señalamientos donde se emplean los nombres de las personas, sin el rigor que exige la noble tarea periodística, acarrean afectaciones desproporcionadas para el buen nombre de quien es señalado y condenado mediáticamente. Las redes sociales son implacables”.

Pese a que la denuncia de la capitán Andrea Marentes fue dada a conocer al Ejército y también radicada ante la Fiscalía General de la Nación, a la fecha aún no se han tomado decisiones en cuanto a Cristian Yesid Cardozo. De hecho, en varios oficios enviados a la institución, la mujer advierte sobre su situación personal ya que su expareja estaba siendo usada como imagen de algunas unidades militares pese a que también tiene un proceso activo en la JEP por presunto homicidio.

“Haciendo uso de la información suministrada en la PQRS por parte de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, se tendrán en cuenta las consideraciones del caso para futuras publicaciones”, fue la respuesta que le dio el Ejército a la capitán en su momento.

Entre tanto, la Brigada 22 de Selva en el Guaviare, unidad a la que se supone está adscrito el capitán, respondió también en su momento

“En caso de que persista la situación por usted informada se le recomienda instaurar la correspondiente acción legal ante la autoridad competente. Así mismo se podrá comunicar a la línea 018000111456 para ser atendida por los profesionales de la salud designados para esa gestión”.

Por eso, su familia decidió romper el silencio y dar a conocer la situación, dadas las constantes amenazas por parte del capitán Cardozo y las pocas respuestas del Ejército Nacional, que insisten no brindó ningún acompañamiento pese a que la institución en un comunicado respondió que sí hubo asesoría tras las denuncias.

“Desde 2016 me casé y empezó mi infierno, fui víctima de violencia física, psicológica y patrimonial que degradan mi dignidad, me afectan en mi parte laboral todo el tiempo, permití que me pegara y me agrediera, llegaba a mi trabajo con los hematomas que él me generaba, en reuniones me sacaba a cachetadas y hay testigos, cuando seguí el conducto regular con COPER, nunca vieron el contexto, la Fiscalía y la línea púrpura me dieron la mano, pero el Ejército lo vio como una historia de amor que tenía que superar”, dijo en diálogo con La W, la capitán Andrea Marentes.

Además, añadió: “después de instaurar la queja ante COPER contra el capitán Cardozo e iniciar el divorcio, empezaron las medallas, cuando él está en la JEP, dos procesos en investigación, y en 2022 lo lanzan como imagen, por lo que al verlo cuestioné por qué lo utilizan como imagen y el Ejército respondió que ya no aparece, sin embargo las fotos de él siguen apareciendo en medios de comunicación”.

