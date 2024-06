Fiduprevisora contrató a empresa sin experiencia en salud por más de $43 mil millones

El 15 de mayo de este año la Fiduprevisora abrió una convocatoria para entregar un contrato por más de 43 mil millones de pesos para prestar el servicio de Call center para el nuevo sistema de salud de los maestros.

La convocatoria se abrió el miércoles 15 de mayo y al otro día, el jueves 16 de mayo, se cerró el plazo para presentar las propuestas. Sin embargo, el 17 de mayo se presentaron los resultados de las propuestas y de los tres oferentes que se presentaron solo una empresa quedó habilitada. En este caso fue SOSALUD SAS, quien cumplía todos los requisitos en la evaluación jurídica, financiera y técnica, sin embargo, de forma extraña, RST ASOCIADOS PROJECT SAS, una de las empresas que no cumplió ni con los requisitos financieros ni requisitos de experiencia, recibió un tiempo extra para subsanar esos temas a pesar de que ya se había vencido el plazo oficialmente en los pliegos, les dieron tiempo hasta las 11 am sin y como no cumplieron les dieron un plazo hasta las 4pm.

Requisitos RST. Ampliar

Al parecer esta empresa a pesar de tener experiencia en call center no cumple con la experiencia en salud, pues la mayoría de contratos están relacionados con recuperación de cartera y el servicio que van a prestar a todos los profesores del país está relacionado con temas netamente de salud como agendamiento de citas con médicos y especialistas así como la tramitología para exámenes de laboratorio y medicamentos. La empresa RST ASOCIADOS PROJECT SAS también presta el servicio de call center para la Fiduprevisora, fiducia encargada de manejar los recursos del FOMAG.

Experiencia RST Ampliar

Contrato de Fiduprevisora Ampliar

Más detalles aquí: