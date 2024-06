Carlos Pinedo denunció constreñimiento tras ser “retenido” por Autodefensas de la Sierra

W Radio conoció en exclusiva dos fotografías en las que se ve al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, al parecer, reunido con César Gustavo Becerra Gómez, alias ‘Camilo’, quien es comandante y vocero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Tras esta noticia, Pinedo conversó con La W y aseguró que él fue “retenido” por ese grupo armado en el 2023, pero la versión que Inteligencia le entregó a La W fue que estos hechos se produjeron en febrero de 2024.

“Yo fui retenido el 2 de abril en La Tagua por un grupo armado de seis o siete hombres con fusiles. Me quitaron los teléfonos y desarmaron a mi escolta. Yo no tenía claro quién era el personaje, (pero) empezaron a hablarnos de que ellos se querían vincular a la Paz Total y que ese era el mensaje que querían enviarle al presidente Gustavo Petro (...) las personas que me retuvieron me estaban grabando”, aseguró.

Luego de la entrevista, el alcalde le hizo llegar a este medio de comunicación en donde se evidencia que él interpuso una denuncia ante la Fiscalía en el 2023 en donde hizo referencia al delito de “constreñimiento”, pero no de secuestro.

