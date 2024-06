“Me ha dejado metido dos veces, no apareció”: Santos sobre reuniones con Gustavo Petro

Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Foto: (Photo By Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images) / (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, estuvo en El Reporte Coronell para hablar sobre la posibilidad de una constituyente que se analiza en el Gobierno Nacional como una medida para cumplir con el acuerdo de paz con las Farc.

El exmandatario se mostró en desacuerdo con realizar una Asamblea Nacional Constituyente para implementar el acuerdo de paz, por lo que señaló que solo se necesita “voluntad política y capacidad”.

Asimismo, negó rotundamente que se pueda usar el acuerdo de paz como una forma para cambiar la Constitución del país, pues explicó que no exige o necesita reformas constitucionales.

Fue así que le recordó al Gobierno que nadie está diciendo que no hagan una constituyente, pero sí por los medios que marca la Constitución.

Y es que luego del intercambio de opiniones con el presidente Gustavo tras su carta enviada a la ONU, Santos señaló que él siempre está dispuesto a dialogar por la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, reveló que el mandatario de los colombianos lo dejó “metido dos veces”.

“Me ha dejado metido dos veces. Él mismo me invitó para que habláramos de lo que a mí más me interesa, la implementación del acuerdo de paz, pero en dos ocasiones no apareció. Una gente de ofendió, pero yo no tengo esa actitud”, dijo.

A pesar de esto, resaltó que él siempre estará dispuesto: “si nos necesitan, ahí estamos”.

Tras esto, recordó que Petro está haciendo todo lo contrario a lo que debe ser un acuerdo nacional para la paz.

“Yo estoy dispuesto a cualquier acuerdo. Él está haciendo todo lo contrario a un acuerdo nacional, cada vez que alguien dice algo distinto lo insulta”, expresó.