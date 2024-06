Operación Esperanza: se cumple un año del rescate de 4 niños perdidos en selva de Guaviare

El 1 de mayo de 2023 un accidente aéreo ocurrido entre las selvas del Caquetá y Guaviare dejó a 4 niños indígenas perdidos por casi 40 días en esa zona del páís.

Así, Pedro Sánchez, general y comandante de la Operación Esperanza, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para contar sobre el rescate de los 4 menores que se habían perdido en la selva de Guaviare.

“Este fue evento histórico que ocurrió hace un año, en ese momento yo estaba revisando junto con el general William Salamanca qué otras estrategias teníamos que aplicar, estábamos viendo otro batallón del país para reforzar la búsqueda, si algo teníamos claro era un empeño absoluto por encontrar a esos 4 menores, que se logró un viernes 9 de junio al rededor de las 5:15 de la tarde, en ese momento me encontraba realizando otra operación, porque no solamente era la búsqueda de esos menores, sino que también había otras varias en diversos lugares del país”, comentó el general.

¿Dónde se encuentran los niños actualmente?

“Los niños aún se encuentran en el Bienestar Familiar, de hecho, hoy nos reuniremos con las familias de los menores y también con quienes participaron en la búsqueda, compartiremos un almuerzo, pero también una oración, dar gracias al ‘todopoderoso’ a Dios que permitió que esta operación fuera un milagro, hacer posible lo que muchos creían imposible”, explicó.

“El estado en el que terminaron los niños después de accidente era bueno, prácticamente se encontraban sanos, en excepción de la niña mayor Leslie, de 13 años, que tenía una herida muy fuerte en la frente, lo que ocasionaba atraer moscas y avispas”, añadió.

¿Qué pasó con el padrastro de los niños?

“El padrastro Manuel se encuentra detenido por cuestiones que la justicia está investigando, temas relacionados con violencia intrafamiliar. Adicionalmente, los menores se encuentran bajo los cuidados del Bienestar Familiar, en la espera de que se decida quién va a quedar a cargo de ellos”, manifestó Pedro.

¿Los menores encontraron la comida lanzada por el aire?

En la operación salieron a la luz temas relacionados con que los niños habían encontrado al perro que se dispuso para la búsqueda, ‘Wilson’, pero, además, que los niños habían encontrado la comida que se les envió por el aire, sin embargo, esas versiones fueron desmentidas después por los niños.

“Me atreví a preguntarle cosas de ese estilo a los niños y salió más por tema de la familia. En algunos casos tejieron historias y fantasías, finalmente los menores dijeron que no, como lo he mencionado siempre, no nos atrevemos a opinar algo que los niños deben decir”, comentó el general.

¿Cómo fue el trabajo articulado entre los indígenas y los soldados de las Fuerzas Militares?

Si bien es cierto, en todos los trabajos se encuentran todo tipo de tensiones, sin embargo, cuando existe un objetivo en conjunto, los lazos se unen y esto lleva a una buena relación.

“Desde un inicio por la confianza y el respeto se creó una operación que quedará en la historia de Colombia, esa unión y respeto por las culturas, armonizó el trabajo en equipo, mientras nosotros mirábamos mapas militares, ellos realizaban sus tradiciones, por ejemplo, tomaban yagé, tenían visiones, creían en los espíritus y las energías”, dijo el comandante.

En este propósito hubo muchas cifras, y una de esas es que los soldados de las Fuerzas Militares caminos 4,400 kilómetros en la búsqueda de los niños, es como ir de Bogotá, Colombia hasta La Paz, Bolivia.

