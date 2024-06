“Cuando empecé a crear contenido, bloqueé a mi familia y amigos, me daba pena”: Yudy Yurley

La creadora de contenido, Yudy Yurley Estupiñán, pasó por los micrófonos de Pacífico es + para hablar sobre lo que ha sido su trayectoria desde su infancia en la vereda Guayabal del municipio El Charco, en Nariño, donde vivió gran parte de sus 20 años hasta su traslado a la ciudad de Cali a causa de sus estudios profesionales.

Reviva la entrevista con Yudy Yurley en Pacífico es +

En diálogo con Pacífico es +, Yudy Yurley habló de sus inicios en las redes sociales y las dificultades

“A mí me gusta mucho tejer, entonces dije -voy a enseñar a tejer-, me iba al corredor de mi casa, escondida, nadie se enteraba. Yo hablaba suavecito, ubicando el celular en una silla de plástico. Hablaba tan suave que no sé cómo hacía la gente para ver esos videos”, relató, comentando que estos contenidos no tuvieron tanto alcance como ella esperó.

Sin embargo, en medio de todo esto, Yudy dice que comprendió que ese contenido no funcionaba para su objetivo, llegar a muchos seguidores. Posteriormente, empezó a hablar sobre sus rutinas y lo que hacía en su vida cada día.

“El año pasado, en mayo, en TikTok empecé a publicar algunos Get Ready With Me (Prepárate conmigo), y se viralizó, lo vieron 42.000 personas. Luego publiqué un video sobre lo que hago en mi día después de llegar de la universidad, pero como me daba pena, bloqueé a mi familia, a mis amigos, a todos mis conocidos, y este contenido se disparó. A partir de allí no he parado”, contó.

Yudy Yurley afirma que crear contenido cambió su realidad, “antes caminaba por las calles de mi pueblo y era algo normal, cuando volví todos me miraban, me preguntaban si yo era de allá, incluso personas a las que siempre había visto. Uno se vuelve famoso y la gente lo mira diferente, todo cambia. Yo me sentía intimidada, porque el pueblo es pequeño y todos se enteran de todo”.