“No vengas ahora Petro a decirme ‘quiero ser Chávez’”: congresista María Elvira Salazar

Este miércoles, a la salida de una audiencia del comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, la representante republicana María Elvira Salazar habló sobre los peligros que, a su juicio, representan los anuncios de una posible Constituyente por parte del Gobierno Petro.

Salazar se refirió al debate que tuvo hace varios días con el secretario de Estado, Anthony Blinken, en el que le insistió una y otra vez sobre qué medidas tomaría Estados Unidos en caso de una Constituyente para la reelección de Petro, a lo que el secretario se negó a responder advirtiendo que no pueden hablar sobre hipotéticos.

Ante una pregunta de W Radio, Salazar dijo: “el secretario Blinken no me respondió nada, y yo le pregunté cómo estaría cualquier colombiano preocupado, que el presidente por el que yo voté me esté diciendo que ahora quiere cambiar la Constitución. Pero para qué. Blinken no me dio la fuerza o no contestó como debería responder un secretario de Estado, que es enviarle el mensaje al resto de América Latina de mantener la democracia y que el pueblo colombiano elija y decida a quién elegir, pero no me vengas ahora Petro a decirme “quiero ser Chávez” porque sabemos que eso no es bueno para el pueblo”.

Y agregó: “lo único que nos interesa es que el pueblo prospere, ya sea el colombiano, el venezolano, el cubano. (…) Pero que no lo pise el sistema o el que está en el Palacio de Nariño”.

En una reciente declaración, la congresista María Elvira Salazar expresó su preocupación sobre los peligros que podría acarrear una posible reelección del presidente Gustavo Petro en Colombia. Salazar enfatizó los riesgos políticos y sociales que, según ella, podrían surgir si Petro continúa en el poder.

“Una reelección de Gustavo Petro podría significar un retroceso significativo para la democracia y la estabilidad en Colombia”, afirmó Salazar. “Es crucial que estemos atentos a estos desarrollos y que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, se mantenga firme en su apoyo a los principios democráticos.”

La congresista también destacó su reciente conversación con el secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre este tema. “Cuando hablé con el secretario Blinken, expresé mis inquietudes sobre la situación en Colombia. Sin embargo, debo decir que no quedé satisfecha con las respuestas que me dio el Congreso”, señaló Salazar. “Necesitamos acciones concretas y un compromiso claro para abordar estos desafíos.”

La congresista Salazar ha sido una voz crítica constante en el Congreso de Estados Unidos en temas relacionados con América Latina, abogando por políticas que promuevan la democracia y los derechos humanos en la región.