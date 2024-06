“Es una guerra ignorada”: exsecretario general de la ONU sobre conflicto en Sudán

Volker Perthes, exsecretario general adjunto de la ONU, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la batalla por Al Fasher en la guerra olvidada de Sudán.

Según comentó Perthes, esta no es una guerra olvidada sino una guerra ignorada, “muchos países del mundo ignoran lo que está pasando en Sudán porque están ocupados con otras guerras o catástrofes en el mundo entonces por eso tienen menos interés por África. De pronto Estados Unidos y Europa se preocupan más por la situación en Ucrania, en la Franja de Gaza”.

Asimismo, indicó que las consecuencias de esta guerra van a ser bastantes para Sudán, “hay que garantizar el futuro de este país que se va a destruir por completo si la guerra continúa, el acceso humanitario no está garantizado y esa es una de las prioridades de la ONU en Sudán”.

Por otra parte, destacó que Estados Unidos no se ha involucrado lo suficiente en la crisis en Sudán, “el compromiso no ha sido del más alto nivel, recientemente Estados Unidos delegó a un enviado especial, pero no está claro quién es ni cuál es el nivel dentro del Departamento de Estado. Estados Unidos está ocupado en otras guerras en el mundo, Sudán no es la prioridad”.

Escuche la entrevista completa a continuación: