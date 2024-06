“Queremos legalizarles las tierras”: Luis Lara, heredero de tierras invadidas en Caquetá

Luis Alejandro Lara, uno de los herederos de la finca Larandia en Florencia, Caquetá, conversó con La W a propósito de las tierras que quieren entregarles a las familias que invadieron su terreno y que así sean ellas las dueñas de ese predio de 800 hectáreas.

“Hay miles de familia y esas tierras siguen a nombre nuestro. Lo que tratamos de hacer es mirar cómo podemos hacer para legalizarle la tierra a esas personas y al final del día que eso sea de ellos y puedan acceder a todos los beneficios del Gobierno para mejorar sus casas”, dijo.

Mencionó que lo que quieren es tener tranquilidad y hacer las pases con esas personas que invadieron los territorios de la hacienda.

“Al final del día, suena un poco telenovela, pero luego de todo el dolor que ha pasado nuestra familia, poder hacer la paz con esta gente, sería muy bonito, además de un honor entregar eso (tierras)”, sostuvo.

“Que el nombre de la familia quede como que tratamos de llevar todo el progreso a ello”, agregó.

Acercamientos con la ANT y la Unidad de Víctimas

Lara explicó que han tenido conversaciones con la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas, pero no ha podido llegar a un acuerdo para que adquieran ese terreno a un precio menor al comercial.

“Nosotros nos acercamos a la ANT y les expusimos los terrenos que teníamos a nuestro nombre, pero no era posible que ellos se encargaran de ese problema (…). Tampoco con la Unidad de Víctimas. Me acerqué a ellos y estos crímenes no podían entrar como víctimas del conflicto porque fueron antes, entonces nunca fuimos considerados como tal”, aseguró.

¿Quiénes son los invasores de esas tierras?

Sobre este tema, expresó que no sabe si las personas que le causaron daño a su familia están en ese terreno, pero mencionó que hay gente buena e incluso excombatientes.

¿En cuánto están avaluadas las tierras?

“Nosotros tenemos un avalúo, pero ha sido complicado. En los acercamientos que hemos tenido les hemos hablado de 70.000 pesos el metro cuadrado; ahora, el valor comercial es mucho más alto”, indicó.