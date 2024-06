Debate: ¿Posible salida del ELN de lista de terrorismo de UE facilitaría paz en Colombia?

Los representantes Alejandro Ocampo y Andrés Forero debatieron en los micrófonos de W Fin De Semana a propósito de la posibilidad de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) salga de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea (UE).

Ante esto, el representante Ocampo, del Pacto Histórico, señaló que espera que esa propuesta pueda ser una solución para alcanzar la paz en Colombia.

“El ELN viene estableciendo acuerdos y esperemos que sea una forma de desescalar la guerra, si es una posibilidad de llegar a la paz, bienvenida sea”, aseguró.

¿ELN debe mostrar voluntad de paz?

Ocampo reconoció que el ELN sí debe mostrar voluntad de paz, pero aceptó que los mundos ideales no existen.

“Imagínense que el ELN negociara al son de lo que dice el Centro Democrático, no. Estamos ante un conflicto de más de 50 años, estamos negociando como Colombia y esperamos a que llegue la paz”, dijo.

“Escucharemos del otro lado cualquier cosa para que no llegue la paz, no les interesa. Ellos tuvieron 20 años para hacer la paz y no lo hicieron”, añadió.

De esta manera, explicó que los integrantes del ELN “no se van a ir a la casa a esperar que el Congreso diga que se haga la paz”.

Asimismo, se refirió a los pronunciamientos de Antonio García sobre los incumplimientos de los acuerdos por parte del Gobierno.

“El acuerdo no es fácil. Así como somos críticos de acciones del ELN, sabemos que no es fácil, hay cosas que chocan a parte y parte, pero estamos avanzando. Hacer la paz no es una cosa perfecta, hay cosas buenas, cosas malas y cosas difíciles”, indicó.

¿Qué dice la oposición?

El representante del Centro Democrático Andrés Forero expresó que el Gobierno, “en su desespero de no mostrar resultados de política de paz, sale con este tipo de iniciativas”.

“Están tratando de construir una casa iniciando por el tejado”, dijo.

Por otro lado, comentó que los pocos avances que se habían logrado con el ELN, como el que dejaran de secuestrar, se perdieron, por lo que, según él, “el ELN no da muestras de paz reales”.

Finalmente, aseveró que es un error que el Gobierno Petro envíe señales de debilidad frente al ELN.

“Hemos visto al gobierno continuamente excediéndose en generosidad y la respuesta ha sido equivocada. Todos queremos la paz en el país, pero tenemos diferencias en los medios para alcanzarla”, concluyó.