Alcalde de Cali pide al Gobierno que se retomen bombardeos aéreos contra grupos armados

En medio del encuentro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) que se realizó en Bogotá el lunes 17 de junio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitó que se retomen las acciones militares aéreas en contra de los lugares en los que tienen guarida los integrantes de los grupos armados ilegales.

A propósito de esto, en entrevista con La W, el también presidente de Asocapitales mencionó que “la solución no son los bombardeos, hay pueblos en el suroccidente, entre Cali y la frontera con Ecuador y en otros sectores donde vemos que las disidencias de las Farc han cogido una fuerza tremenda, no solo hay toque de queda en las poblaciones, sino que están reclutando a menores a ritmos que no se veían desde hace 10 o 15 años”.

En esa misma línea, destacó que “lo que se debería de hacer es enfrentar a estos grupos sin escatimar esfuerzos, se necesitan más soldados, más horas de vuelo y más capacidad de inteligencia, se tiene que revisar que no renunciemos a herramientas tácticas que fueron claves para derrotar a otros grupos en el pasado como los bombardeos”.

De acuerdo con el alcalde, “los menores de edad se protegen previniendo el reclutamiento, sancionando y castigando fuertemente a quienes los reclutan. Los bombardeos son operaciones que llevan mucha inteligencia donde se mira caso por caso, pero uno no puede renunciar a ventajas tácticas sobre todo en este punto”.

“Se tienen que desarticular estos grupos ya, en el suroccidente, en especial al norte del Cauca, necesitamos más soldados profesionales, más horas de vuelo para aviación del Ejercito y fortalecer la capacidad de inteligencia porque de lo contrario, estos grupos van a acrecer descontroladamente y va a afectar a todo el país”, añadió.

Por otra parte, señaló que “el resultado que se necesitan no son combates, es la captura y desarticulación de estos grupos. Las disidencias tienen alrededor de 12.000 integrantes, pero no están cohesionados”.

