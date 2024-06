“Al Cauca lo vamos a recuperar”: MinDefensa se defendió en debate de moción en su contra

Hacia las 10:30 de la noche del lunes 17 de junio, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez intervino en medio del debate de moción de censura en su contra, tras la situación de orden público que se registra en el país, por cuenta de la escalada terrorista de las Disidencias de las Farc, en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Huila, Meta, entre otros.

Por eso, el ministro señaló, que durante los primeros minutos de su intervención, que, “es la oportunidad de hablar de todo lo que les ha generado inquietud, quiero señalar que cuando se hacen acusaciones en una moción de censura, se supone debe ser contra el convocado”.

En ese mismo sentido, se refirió inicialmente a la situación en el Cauca. “Probablemente no había antes muchas acciones de violencia, tal vez porque no había muchas acciones de represión, cuando el presidente ordenó a la fuerza pública, recuperar el territorio, era un territorio del cual aún no se tiene control efectivo, se han desarrollado operaciones muy fuertes y el Ejército con la Fuerza Aérea logró tomar esas posiciones que tenían las disidencias en El Plateado, los enfrentó, los desalojó y se ha venido avanzando”.

Además, el ministro añadió: “en el respeto absoluto por los derechos de la población, contenida por su responsabilidad porque así actúa, no pretendió una confrontación en el Plateado, porque se sabía cuáles eran las consecuencias para la población civil, integrantes del Estado Mayor Central, disparaban desde ese centro poblado en medio de la comunidad para evitar que el Ejército respondiera (…) son actos de responsabilidad que tenemos que destacar y por eso se ha demorado la fuerza pública en tomar el control del centro poblado de El Plateado”.

Entre tanto, sobre la situación en Jamundí, Valle del Cauca, dijo que la Policía ha reforzado su capacidad, en la región No4, al mando de un general que es el quinto en la línea de mando. “Tenemos detectores de drones, cuatro equipos contra finanzas criminales, reclutamiento contra menores, etc, capacidades que viene incrementando la Policía Nacional. Desde que se levantó el cese al fuego hemos sostenido 67 combates, es decir un combate cada 31 horas, logrando 367 capturas y 24 muertes”, agregó.

“Sin minimizar los hechos que se han producido que son de absoluta gravedad, por lo que he dicho, si con eso pretenden es que nos rindamos y pactemos de nuevo un cese, están equivocados, no habrá renovación de cese al fuego en Nariño, Cauca, estamos comprometidos (…) Se han desarrollado muchas acciones que han tenido resultados provechosos, le hemos insistido a la población en la necesidad de colaborar con la fuerza pública”.

Finalmente se defendió y aseguró que al departamento del Cauca “lo vamos a recuperar”.